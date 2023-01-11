Ещё один морозный день. О погоде в Алтайском крае 11 января

В отдельных районах ожидается небольшой снег

11 января 2023, 06:00, ИА Амител

Морозы сохранятся в Алтайском крае 11 декабря. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в этот день ожидается от -22 до -27 градусов, однако местами будет холоднее — до -32 градусов.

В отдельных районах ожидается небольшой снег. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от -25 до -27 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.