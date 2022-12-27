Синоптики Гидрометцентра пообещали жителям Алтая «морозный, но сухой» январь

В целом первый месяц 2023 года в России будет близок к климатическим нормам, однако в некоторых регионах окажется теплее обычного

27 декабря 2022, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на январь 2023 года. Как сообщает «РГ», заведующая лабораторией Людмила Паршина рассказала, что на Алтае в первый месяц нового года будет морозно, но сухо — снег будет редким явлением.

В целом январь 2023 года в России будет близок к климатическим нормам, однако в некоторых регионах окажется теплее обычного — в Архангельской, Мурманской, Вологодской областях. Холоднее обычного ожидается в начале нового года на юге Урала и юге Сибири. По ночам до минус 20 градусов, днём — минус 10-15 градусов.

Напомним, что ранее жителям Алтая пообещали «безумный климатический Армагеддон» сразу после Нового года. Ближе к 6-7 января возможно резкое похолодание до -40 градусов, снежные залповые осадки, метель, вьюга, заносы на дорогах.