Поголовье скота сокращается в Сибири

Эксперты рассказали о причинах происходящего

07 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Коровы / Фото: pxhere.com/ru/photo/177590

В Сибири наблюдается сокращение поголовья скота из-за закрытия небольших молочных хозяйств. Проблема была поднята на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в Новосибирске, сообщает Business FM Барнаул.

Глава компании "Союзмолоко" Артем Белов отметил, что в Сибирском федеральном округе стало на 31 тысячу меньше коров, чем в октябре 2023-го, не считая микропредприятий. По его мнению, причина в ветеринарных рисках, низкой экономической эффективности и укрупнении компаний.

Михаил Чмырев, главный зоотехник Алтайского края и замминистра краевого Минсельхоза, отметил, что небольшие хозяйства не уходят из бизнеса, несмотря на низкую эффективность, из-за социальной значимости.

Он указал на проблемы с лейкозом и ППЖ, которые мешают фермерам, и кадровый голод на небольших фермах.

Артем Белов отметил, что закупочные цены на молоко были комфортными, за исключением 2019 и 2023 годов, и предложил инвестировать в технологии для снижения зависимости от рабочих рук. Он привел в пример Удмуртию, которая производит миллион тонн молока и является лидером в стране. Ольга Абрамова, советник министра сельского хозяйства, указала на сходство Алтайского края и Удмуртии и призвала перенимать опыт.

Были предложены конкретные меры поддержки, такие как субсидии на покупку современного оборудования и коров молочных пород.