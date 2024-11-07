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Поголовье скота сокращается в Сибири

Эксперты рассказали о причинах происходящего

07 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Коровы / Фото: pxhere.com/ru/photo/177590
Коровы / Фото: pxhere.com/ru/photo/177590

В Сибири наблюдается сокращение поголовья скота из-за закрытия небольших молочных хозяйств. Проблема была поднята на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в Новосибирске, сообщает Business FM Барнаул.

Глава компании "Союзмолоко" Артем Белов отметил, что в Сибирском федеральном округе стало на 31 тысячу меньше коров, чем в октябре 2023-го, не считая микропредприятий. По его мнению, причина в ветеринарных рисках, низкой экономической эффективности и укрупнении компаний.

Михаил Чмырев, главный зоотехник Алтайского края и замминистра краевого Минсельхоза, отметил, что небольшие хозяйства не уходят из бизнеса, несмотря на низкую эффективность, из-за социальной значимости.

Он указал на проблемы с лейкозом и ППЖ, которые мешают фермерам, и кадровый голод на небольших фермах.

Артем Белов отметил, что закупочные цены на молоко были комфортными, за исключением 2019 и 2023 годов, и предложил инвестировать в технологии для снижения зависимости от рабочих рук. Он привел в пример Удмуртию, которая производит миллион тонн молока и является лидером в стране. Ольга Абрамова, советник министра сельского хозяйства, указала на сходство Алтайского края и Удмуртии и призвала перенимать опыт.

Были предложены конкретные меры поддержки, такие как субсидии на покупку современного оборудования и коров молочных пород.

бизнес Сибирь

Комментарии 14

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Гость

13:56:55 07-11-2024

После Путина будет Путин ...

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Гость

14:03:58 07-11-2024

Бред какой то психбольных. Сколько можно то?

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ВВП

14:12:05 07-11-2024

Гость (14:03:58 07-11-2024) Бред какой то психбольных. Сколько можно то? ... Не обращайте внимание. Осень,обострение, галоперидола не выпел, вот и чудит)

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Гость

15:17:33 07-11-2024

Гость (13:56:55 07-11-2024) После Путина будет Путин ...... И животноводство!

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Гость

14:27:39 07-11-2024

Сокращается по причине уничтожения. Это результат планомерных действий. А теперь накидайте сюда все законопроекты которые приводят к этому "сокращению". Одного закона на наличие системы навозоудаления хоронит всех мелких фермеров. И делает сферу монопольной для других участников.

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Гость

14:29:03 07-11-2024

Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!?

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Гость

14:42:00 07-11-2024

Гость (14:29:03 07-11-2024) Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!? ...
Сделанное из пальмового масла

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Гость

14:45:10 07-11-2024

Гость (14:29:03 07-11-2024) Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!? ... Масло ОАЭ, это из Украины.

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Гость

14:56:10 07-11-2024

никого не волнует продовольственная безопастность России???

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Гость

15:04:25 07-11-2024

Гость (14:56:10 07-11-2024) никого не волнует продовольственная безопастность России???... Кого должно волновать, у тех столы ломятся, а сытый, голодному не товарищ.

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Гость

15:50:28 07-11-2024

а зачем вообще коровы? лошадей надо развести и кумыс пить

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Гость

17:06:28 07-11-2024

Гость (15:50:28 07-11-2024) а зачем вообще коровы? лошадей надо развести и кумыс пить... Коровы доят оленей

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Сергей

20:18:04 07-11-2024

Законы об обращении с опасными отходами, к коим отнесли без разделения на степень вреда и свиной и куриный и коровий навоз, носят характер непрофессионального ляпания законопроектов без понимания сути. Элемент шантажа, вывезите навоз или отнесем его к отходам со всеми вытекающими - талоны на свалку, плата за загрязнение окружающей среды. А то что, навоз вывезти за 15 км это разориться можно при цене на солярку, да и требование сделать бетонный пол по проекту под навозом, ой тьма. Как министерством управляют все кроме специалистов, так и законы принимают такие же.

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Гость

01:41:29 08-11-2024

Да пошли они всё попортил статистику , распродал всё на колбасу и свалил из Сибири , и ни капли ни жалею

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