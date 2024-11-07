Поголовье скота сокращается в Сибири
Эксперты рассказали о причинах происходящего
07 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
В Сибири наблюдается сокращение поголовья скота из-за закрытия небольших молочных хозяйств. Проблема была поднята на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в Новосибирске, сообщает Business FM Барнаул.
Глава компании "Союзмолоко" Артем Белов отметил, что в Сибирском федеральном округе стало на 31 тысячу меньше коров, чем в октябре 2023-го, не считая микропредприятий. По его мнению, причина в ветеринарных рисках, низкой экономической эффективности и укрупнении компаний.
Михаил Чмырев, главный зоотехник Алтайского края и замминистра краевого Минсельхоза, отметил, что небольшие хозяйства не уходят из бизнеса, несмотря на низкую эффективность, из-за социальной значимости.
Он указал на проблемы с лейкозом и ППЖ, которые мешают фермерам, и кадровый голод на небольших фермах.
Артем Белов отметил, что закупочные цены на молоко были комфортными, за исключением 2019 и 2023 годов, и предложил инвестировать в технологии для снижения зависимости от рабочих рук. Он привел в пример Удмуртию, которая производит миллион тонн молока и является лидером в стране. Ольга Абрамова, советник министра сельского хозяйства, указала на сходство Алтайского края и Удмуртии и призвала перенимать опыт.
Были предложены конкретные меры поддержки, такие как субсидии на покупку современного оборудования и коров молочных пород.
13:56:55 07-11-2024
После Путина будет Путин ...
14:03:58 07-11-2024
Бред какой то психбольных. Сколько можно то?
14:12:05 07-11-2024
Гость (14:03:58 07-11-2024) Бред какой то психбольных. Сколько можно то? ... Не обращайте внимание. Осень,обострение, галоперидола не выпел, вот и чудит)
15:17:33 07-11-2024
Гость (13:56:55 07-11-2024) После Путина будет Путин ...... И животноводство!
14:27:39 07-11-2024
Сокращается по причине уничтожения. Это результат планомерных действий. А теперь накидайте сюда все законопроекты которые приводят к этому "сокращению". Одного закона на наличие системы навозоудаления хоронит всех мелких фермеров. И делает сферу монопольной для других участников.
14:29:03 07-11-2024
Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!?
14:42:00 07-11-2024
Гость (14:29:03 07-11-2024) Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!? ...
Сделанное из пальмового масла
14:45:10 07-11-2024
Гость (14:29:03 07-11-2024) Зато масло сливочное в ОАЭ закупать будем!? ... Масло ОАЭ, это из Украины.
14:56:10 07-11-2024
никого не волнует продовольственная безопастность России???
15:04:25 07-11-2024
Гость (14:56:10 07-11-2024) никого не волнует продовольственная безопастность России???... Кого должно волновать, у тех столы ломятся, а сытый, голодному не товарищ.
15:50:28 07-11-2024
а зачем вообще коровы? лошадей надо развести и кумыс пить
17:06:28 07-11-2024
Гость (15:50:28 07-11-2024) а зачем вообще коровы? лошадей надо развести и кумыс пить... Коровы доят оленей
20:18:04 07-11-2024
Законы об обращении с опасными отходами, к коим отнесли без разделения на степень вреда и свиной и куриный и коровий навоз, носят характер непрофессионального ляпания законопроектов без понимания сути. Элемент шантажа, вывезите навоз или отнесем его к отходам со всеми вытекающими - талоны на свалку, плата за загрязнение окружающей среды. А то что, навоз вывезти за 15 км это разориться можно при цене на солярку, да и требование сделать бетонный пол по проекту под навозом, ой тьма. Как министерством управляют все кроме специалистов, так и законы принимают такие же.
01:41:29 08-11-2024
Да пошли они всё попортил статистику , распродал всё на колбасу и свалил из Сибири , и ни капли ни жалею