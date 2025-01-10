Показания экс-министра спорта Алтая зачитали по делу строителей барнаульского ФОКа

Также в суде прозвучали показания генподрядчика ФОКа Михаила Жданова

10 января 2025, 09:50, ИА Амител

Куц, Манасян и Якунин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Индустриальном районном суде Барнаула 9 января 2025 года состоялось очередное заседание по делу Ивана Куца, Артура Манасяна и Евгения Якунина, которых обвиняют в мошенничестве при строительстве ФОКа в Барнауле. На суде должны были выступить свидетели, но они на заседание не явились, поэтому их показания зачитали. В частности, были оглашены слова бывшего министра спорта Алтайского края Максима Рябцева и генподрядчика по строительству Михаила Жданова. Подробно о том, что они рассказали следствию, в материале amic.ru.

"Замечаний к подрядчику никто не высказывал"

Сначала на процессе зачитали показания бывшего министра спорта Алтайского края Максима Рябцева, который занимал эту должность с 2022 по 2023 год. В 2021 году, когда Рябцев еще работал заместителем министра спорта Алтайского края, между алтайским Минспортом и ООО "Иносиб" Михаила Жданова был заключен контракт на строительство ФОКа в рамках исполнения концессионного соглашения для реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни". Также был заключен договор по надзору за работами.

Стоимость объекта составила 183,5 млн рублей. 148,1 млн из них – бюджетные инвестиции, 1,4 млн – бюджетные вложения по подготовке проектно-сметной документации, 28,8 млн – инвестиции ООО в работы, а 5,1 млн рублей – вложение "Иносиба" в запуск объекта, рассказал Рябцев.

"Подробные обстоятельства заключения данного соглашения мне неизвестны, потому что я данным вопросом не занимался. Его контролировал лично министр спорта Алексей Перфильев (занимал должность министра спорта с 2018 по 2022 год. – Прим. ред.). Непосредственный контроль со стороны министерства за выполнением работ выполнял специалист отдела ресурсного правового обеспечения Минспорта. Сотрудник информировал о ходе строительства объекта в целом, в том числе о выполнении работ. Я лично участия в приемке работ не принимал, однако, посещая объект с рабочими визитами, видел ход их выполнения", – отметил Рябцев.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2022 году между генподрядчиком ("Иносибом") и субподрядчиками (компанией "Транс Логистик", связанной с Иваном Куцем и Артуром Манасяном, и фирмой "РСО-Стандарт" Евгения Якунина) был заключен договор подряда. По словам Рябцева, работы были выполнены в полном объеме и завершены 10 ноября 2022 года. После чего, не позднее 25 ноября 2022 года, комиссия, в которую входил и Рябцев, оценила работы.

"Меня информировали о конкретных видах, объемах и стоимости выполненных работ. В связи со сложившейся практикой работ в министерстве мне передали акт приемки выполненных работ (КС-2) по контракту, а я, никак не проверяя виды и объемы выполненных работ, опираясь на работу остальных членов комиссии, ранее подписавших документ, подписывал акт приемки работ. Я руководствовался тем, что каких-либо значимых претензий, замечаний к подрядчику никто из членов комиссии не высказывал. Напротив, комиссия утверждала, что результаты, виды, объемы и качество работ соответствуют контракту либо при выполнении работ использовались более качественные материалы, чем установлено проектно-сметной документацией. Тем самым оснований не подписывать КС-2 по контракту не имелось", – пояснил Рябцев следствию.

По словам экс-министра, ни с кем из подсудимых он личных отношений не имел, не конфликтовал, после приемки работ ничего не обсуждал, никаких предложений, требований и указаний ему никто не высказывал.

В данный момент, сказал Рябцев, строительство не окончено и работы остановились "на завершающей стадии".

Максим Рябцев / Фото: amic.ru

"Работы действительно выполнялись"

Из значимых свидетелей также на суде зачитали показания Михаила Жданова – гендиректора компании "Иносиб".

В показаниях следствию Жданов пояснил, что в октябре 2021 года Минспорт заключил с компанией "Иносиб" концессионное соглашение на строительство ФОКа на ул. Сиреневой, 42.

По словам Жданова, строительство объекта к моменту начала судебных разбирательств было "практически закончено" – осталось только залить пол и покрыть его линолеумом в малом зале, а также выполнить некоторые другие работы, сообщал Жданов следствию. Мебель и спортивное оборудование было закуплено в полном объеме и хранилось на складах, сказал он.

10 декабря 2021 года в рамках соглашения были заключены контракты между "Иносибом" и субподрядчиком "РСО-Стандарт" на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ, которые были выполнены в полном объеме и приняты комиссией Минспорта. При этом сам Жданов в состав комиссии не входил и работы не принимал.

"Фиксировали, что работы действительно выполнялись. Лично я видел, что при выполнении работ выставлялись бордюры, а проезды и тротуары состояли из следующих слоев: несколько слоев асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси. Однако я не оценивал объемы и качество работ. Я не знаю правильные названия этих материалов, но с уверенностью могу сказать, что смесь не укладывалась на землю и на строительный мусор. Это не соответствовало действительности", – отметил он.

Затем в конце 2022 года Жданов обнаружил разрушения бортовых камней, а весной 2023 года – просадку асфальтового покрытия, после чего решил заказать экспертизу качества выполнения работ. По результатам этой проверки площадь бортовых камней не соответствовала заявленной, фактическая площадь покрытия проездов была меньше обозначенной на 115,36 кв. м, общая площадь покрытия была меньше на 186,8 кв. м, использованные материалы не соответствовали условиям контракта и так далее.

ФОК на ул. Сиреневой, 42 / Фото: amic.ru

"Были введены в заблуждение"

Отчет Жданов передал в прокуратуру Индустриального района для проверки действий субподрядчика, который затем заменил бортовые камни и перестелил асфальтобетонное покрытие. В августе 2023 года Жданов обратился и за пожарным аудитом объекта, организация также выявила недостатки у объекта. Однако часть из этих недостатков субподрядчик исправил, сообщил следствию Михаил Жданов.

"С учетом того, что данные работы заказчику не были сданы и не принимались в рамках контракта, я направил субподрядчику претензию, который ее удовлетворил и стал устранять нарушения. В сентябре – октябре 2023 года в рамках гарантии по контракту субподрядчики выполняли работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия, по замене бортовых камней. В результате недостатки были устранены, но в полной мере это произошло или нет – мне неизвестно. Документы подтверждают, что дефекты не полностью устранены", – сказал он.

В показаниях Жданов отметил, что впоследствии выяснилось, что эксплуатация объекта из-за действий субподрядчиков "оказалась невозможной".

При этом с Якуниным, Куцем и Манасяном Жданов был знаком, а с Куцем он ранее поддерживал приятельские отношения. Между Ждановым и Куцем "осуществлялись займы" – как до строительства объекта, так и во время работ. Также Куц в 2022 году передавал Жданову наличные деньги в виде 2 млн рублей по устной договоренности в качестве возмещения затрат, ранее понесенных "Иносибом" на обеспечение договора страхования по концессионному соглашению.

Кроме того, НПК "Глакор", где Жданов является единственным учредителем и директором, предоставляла займы от подрядчика организациям Манасяна и Куца. Других финансовых отношений с подсудимыми у Жданова не было.

Жданов отметил, что он и сотрудники "Иносиба" в конечном итоге "были введены в заблуждение" Якуниным, что повлекло нанесение имущественного вреда Минспорту Алтайского края.

Манасян, Куц и Якунин / Фото: amic.ru

В чем обвиняют бизнесменов?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна сейчас судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Следствие считает, что они совершили преступление при исполнении контракта по покрытию проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

Субподрядчики должны были сделать щебеночно-песчаное покрытие, установить бортовые камни и основание под асфальтобетонное покрытие, построить покрытия проездов, тротуаров и отмосток. За все это им заплатили 9,5 млн рублей.

При выполнении работ предприниматели использовали материалы по более низкой себестоимости и с худшими техническими характеристиками, чем указанные в проектно-сметной документации. Минспорту Алтайского края и генподрядчику Михаилу Жданову они представили документы, которые не соответствовали действительности. Тем самым Минспорт и Жданов были введены в заблуждение, сказано в обвинении.

Кроме того, бизнесмены собирались сократить количество и объемы материалов в нарушение технологических требований. Следствие уверено, что предприниматели решили составить и подписать фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме и надлежащем качестве.

Суд над Куцем, Якуниным и Манасяном / Фото: amic.ru

Как идут суды?

Суд по делу Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна в Индустриальном районном суде стартовал 22 ноября 2024 года.

Ранее на процессе выступил представитель потерпевшей стороны – юрист-консультант отдела правового и информационного обеспечения Минспорта Алтайского края Никита Якушев. Он рассказал, что все 9,5 млн рублей, в хищении которых обвиняются Якунин, Куц и Манасян, уже выплачены в полном объеме. Однако этих денег на достройку ФОКа все равно не хватает, и Минстрой требует большей компенсации.

Следующее заседание по делу состоится 27 января 2025 года в 10 часов утра. На процессе планируется закончить с допросом свидетелей.

Кроме того, в июне 2024 года Центральный районный суд приговорил Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru

По версии следствия, в 2022-2023 годах Жданов просил Якунина, Куца и Манасяна отдать ему 3,5 млн рублей за продление срока контракта. Деньги якобы должны были пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки выполненных работ.

Жданов свою вину не признает, его защита попытается убедить уже кассационный суд в том, что Якунин, Куц и Манасян оговорили бизнесмена и дали ложные показания, чтобы уйти от ответственности.

Подробнее о деле Михаила Жданова можно прочитать здесь.

Что с ФОКом?

До сих пор ФОК не достроен. Объект планировалось сдать в конце 2022 года, затем сроки сдвинули на сентябрь 2023-го. После этого министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов пообещал достроить ФОК до конца 2024 года. Однако в интервью amic.ru в начале декабря он сказал, что объект готов на 98%, и Минспорт собирается достроить его. Правда, перед этим ведомство намерено взыскать с инвестора 40 миллионов рублей, которые он получил в качестве аванса. Министр отметил, что в 2025 году планируется открыть объект.