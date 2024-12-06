Строители ФОКа в Барнауле компенсировали Минспорту ущерб, но этого недостаточно

В Индустриальном районном суде 5 декабря допросили представителя алтайского Минспорта

06 декабря 2024, 12:10, Антон Дегтярев

Манасян, Куц и Якунин (слева направо) / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

На суде против барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна, которых обвиняют в мошенничестве при строительстве ФОКа в Барнауле, допросили представителя пострадавшей стороны – Минспорта Алтайского края. А именно 5 декабря 2024 года от ведомства в Индустриальном районном суде выступил юрист-консультант отдела правового и информационного обеспечения Никита Якушев. Он рассказал, что все 9,5 млн рублей, в хищении которых обвиняются бизнесмены, уже выплачены предпринимателями в полном объеме. Но этих денег все равно не хватит на достройку ФОКа, поэтому Минспорт потребует большей компенсации. Подробнее – в материале amic.ru.

"Узнали о проблемах от следователей"

Никита Якушев напомнил, что для реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" на средства федерального и краевого бюджетов Минспорт организовал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Сиреневая, 42. Министерство определило генподрядчиком компанию "Иносиб" Михаила Жданова, которая нашла субподрядчиков, связанных с барнаульскими бизнесменами Иваном Куцем (ООО "Транс Логистик", здесь же на посту замгендиректора работал Артур Манасян) и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт").

В 2021 году Минспорт заключил с предпринимателями договоры на благоустройство прилегающей к зданию территории между Министерством спорта Алтайского края и "Иносибом".

"Потом мы получили информацию от следственного отдела в Индустриальном районе города Барнаула, что возбуждено уголовное дело и нас хотят привлечь в качестве потерпевших. Причина в том, что работы выполнены некачественно, не отвечают нормам и требованиям законодательства. Затем было предложено заявить гражданский иск, так как был причинен материальный ущерб 9,5 млн рублей. В итоге это и было сделано, был заявлен гражданский иск на данную сумму", – отметил он.

До судебных разбирательств Минспорту не было известно о проблемах с ФОКом, потому что ведомство "не обладает познаниями в стройках" и к ним такой информации не поступало, пояснил Якушев.

Никита Якушев / Фото: amic.ru

"Средств на перестройку объекта сейчас нет"

В своих предварительных показаниях следствию, которые были озвучены на суде, Якушев указал, что деятельность Куца, Якунина и Манасяна сделала эксплуатацию объекта невозможной, что показали и результаты экспертизы. Бюджету Алтайского края был нанесен вред на 9,5 млн рублей, что особенно плохо, потому что краевой бюджет на 2022 год "был признан дефицитным", отметил Якушев.

"Проект "Спорт – норма жизни" завершается в конце декабря 2024 года, и объект, скорее всего, не будет готов в этот срок, что является срывом срока федерального проекта и тормозит развитие спорта в Алтайском крае и в Барнауле. Насколько мне известно, средств на перестройку объекта сейчас нет, нужно найти подрядчика, который проведет работы. Суммы возмещения ущерба, думаю, не хватит на достройку ФОКа, но это только мои догадки", – отметил Якушев.

Именно поэтому Минспорт подал новый иск по возмещению ущерба даже при условии, что 9,5 млн рублей ведомству уже выплатили.

По словам Якушева, новые работы на объекте обязательно нужны, так как существует "совокупность проблем с самим зданием". Также без благоустройства прилегающей территории ФОК не смогут ввести в эксплуатацию, ведь "там будут заниматься дети", и нормально осуществлять пропускной режим без отремонтированного "двора" не получится, пояснил опрашиваемый.

Что касается приговора Куцу, Якунину и Манасяну, представитель Минспорта никакого мнения не высказал и отметил, что это должно остаться на усмотрение суда.

Следующее заседание по делу состоится сразу после новогодних праздников, 9 января 2025-го.

Никита Якушев в суде / Фото: amic.ru

В чем обвиняют бизнесменов?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, они совершили преступление при исполнении контракта по покрытию проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

А именно бизнесмены использовали материалы более низкой себестоимости и с худшими техническими характеристиками, чем те, которые указаны в проектно-сметной документации. Генподрядчику Михаилу Жданову и краевому Минспорту они представили документы, которые не соответствовали действительности. Тем самым и Минспорт, и Жданов были введены в заблуждение, сказано в обвинительном заключении.

Якунин и Куц должны были провести устройство щебеночно-песчаного покрытия, бортовых камней и основания под асфальтобетонное покрытие, а также построить покрытия проездов, тротуаров и отмосток. За это все они должны были получить 9,5 млн рублей. 15 августа 2022 года с ними был заключен договор, до 15 декабря 2022 года предприниматели вступили в сговор и решили использовать материалы, качество которых не соответствовало требованиям проектно-сметной документации, с более низкой себестоимостью и худшими техническими характеристиками.

Также они планировали сократить число и объемы материалов, нарушая технологические требования. По результатам работ они решили совместно составить и подписать фиктивные отчетные документы на выполнение работ в полном объеме и надлежащем качестве, считает следствие.

Все трое вину свою перед судом уже признали. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

Кого-то еще по "делу ФОКа" осудили?

Да. В июне 2024 года Центральный районный суд осудил гендиректора компании "Иносиб" Михаила Жданова за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), ему дали три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Следствие посчитало, что в 2022-2023 годах Жданов потребовал от своих бизнес-партнеров Якунина, Куца и Манасяна передать 3,5 млн рублей за продление срока контракта, и сумма должна была пойти на увеличение аванса и подписание акта приемки выполненных работ.

Защита Жданова же до сих пор настаивает на том, что Якунин, Куц и Манасян оговорили своего бизнес-партнера и дали ложные показания, желая уйти от ответственности.

Подробнее о том деле можно прочитать здесь.

ФОК на ул. Сиреневой, 42 / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

А что с самим ФОКом?

Сейчас он стоит в недостроенном виде. Изначально объект планировали сдать еще в конце 2022 года, затем срок сдвинулся на сентябрь 2023-го. После этого министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов пообещал достроить ФОК до конца 2024 года.

В недавнем интервью amic.ru Нифонтов отметил, что ФОК готов на 98%, и краевое Министерство спорта делает все возможное для того, чтобы достроить объект раньше срока. Однако он подчеркнул, что существуют "моменты, на которые Минспорт не может повлиять".

"В частности, Министерство спорта Алтайского края подало иск к компании, выступавшей инвестором скандально известного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42. Мы требуем взыскать с фирмы около 40 миллионов рублей, которые она получила в качестве аванса и не представила отчетные документы на эту сумму. Эта процедура опять же требует времени", – пояснил Нифонтов.

Министр понадеялся, что в 2025 году объект будет открыт, но для этого нужно "восстановить некоторые документы". Управлять спортобъектом будет край. Приоритет отдадут игровым видам спорта, так как в ФОКе уже уложен паркет, отметил Нифонтов.