Полина Диброва заговорила о ребенке от Романа Товстика

Экс-супруга Дмитрия Диброва призналась, что у нее большие планы на будущее

09 февраля 2026, 14:29, ИА Амител

Полина Диброва / Фото: t.me/dibrovapolina

36‑летняя Полина Диброва поделилась подробностями личной жизни в интервью изданию "Леди Mail" — разговор состоялся накануне выхода 15 февраля шоу "Тайный миллионер" на канале СТС.

В центре внимания оказались развивающиеся отношения знаменитости с 51‑летним бизнесменом Романом Товстиком.

Одним из ключевых моментов беседы стал вопрос о материнстве. Журналистка поинтересовалась, хотела бы Полина вновь стать мамой и родить четвертого ребенка.

«Конечно. Если Бог даст — с удовольствием. У меня большие планы на будущее», — призналась Диброва.

История отношений Полины и Романа развивается стремительно. В конце 2025 года Диброва впервые появилась с Товстиком на публике, а позже разместила их совместные фото в личном блоге. В конце января пара провела совместный отпуск на Мальдивах.

Между тем личная жизнь обоих связана с серьезными переменами. Полина, в девичестве Наградова, подала на развод с телеведущим Дмитрием Дибровым в августе 2025 года. У экс‑супругов трое общих сыновей.

Роман Товстик также завершил предыдущий брак — он расстался с Еленой, матерью их шестерых детей. Отмечается, что роман с Полиной начался еще в период, когда мужчина состоял в официальном браке.