Что происходит у Дибровых и Товстиков и как они переживают скандальные разводы?
Разрывы обоих браков стали для звезд настоящим испытанием
14 января 2026, 15:33, ИА Амител
Скандал вокруг звездных семей Товстиков и Дибровых, которые развелись в конце сентября 2025 года, продолжает набирать обороты. Летом от телеведущего Дмитрия Диброва ушла жена Полина. В браке они прожили 16 лет и вместе вырастили троих сыновей. Полина Диброва завела роман с миллиардером Романом Товстиком, который 19 лет был женат на женщине по имени Елена. В этом браке на свет появилось шестеро детей. Если Дибровы все решили мирно, то в семье Товстиков разыгралась настоящая драма. В одном из последних интервью Полина рассказала, что ее новый избранник очень тяжело переживает последствия развода.
Все, что известно о жизни Товстиков и Дибровых после разрыва браков, – в материале amic.ru.
Почему разводы стали болезненными для Полины Дибровой и Романа Товстика?
После развода Дибровых СМИ и соцсети буквально жили каждым шагом Полины. Пользователи постоянно писали в ее адрес агрессивные комментарии, в медиапространстве возникало множество домыслов и слухов. Как рассказала Диброва в интервью Ксении Собчак, она долгое время не могла просто открыть телефон. Экс-супруге известного телеведущего было страшно увидеть очередную лавину сообщений и заголовков. Полина отметила, что без медикаментозной поддержки она бы не справилась с огромной волной негатива. Однако Диброва уже отказалась от успокоительных и начала возвращаться к нормальной жизни.
Не легче приходилось и Роману Товстику. Как рассказала новая избранница бизнесмена, каждое утро она просыпалась от его слез.
«Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла, – призналась Полина. – Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было», – поделилась Полина.
Но, несмотря на трудности, пара открыто появляется вместе и строит общую жизнь. Старшие дети Романа Товстика живут с ними. Диброва подчеркивает, что не стремится заменить им мать, но хочет создать комфортную атмосферу.
Как разрыв с супругой переживает телеведущий Дмитрий Дибров?
Полина Диброва рассказала, что из-за разразившегося скандала больше всего страдает ее бывший супруг Дмитрий. С ее слов, несмотря на молчаливую позицию, телеведущий воспринял развод очень близко к сердцу.
«Я искренне поддерживаю его. Мы каждый день общаемся, переписываемся, как правило, на тему детей. Ему трудно. Если Лена борется за дома и блага, то Дима потерял любимого человека», – поделилась экс-жена телеведущего.
Все же после развода Дмитрий Дибров резко высказался в адрес нового избранника Полины. Это произошло в октябре 2025-го на премьере сериала "Хроники русской революции", куда он пришел со старшим сыном.
«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня!» – высказался Дибров.
Отвечая на вопросы о личной жизни, телеведущий отметил, что не заинтересован в новых романтических отношениях.
В чем Романа Товстика обвиняет его бывшая жена?
Бывшая жена миллиардера, Елена Товстик, обвинила его в домашнем насилии и тотальном контроле. Со слов Елены, они начали встречаться, когда ей было всего 17 лет. По ее ощущениям, Товстик до сих пор видит в ней юную и "удобную" девушку.
«Я до сих пор остаюсь для него 17-летней девушкой, которой можно управлять. А я уже выросла, у меня свои желания появились. Я уже становлюсь неудобной женщиной», – призналась она в интервью Ксении Собчак.
Также Елена рассказала, что переломным моментом для нее стала ссора с Романом, которая закончилась избиением. С ее слов, это случилось, когда она узнала об измене супруга с Полиной Дибровой.
«Я отбираю у него телефон – и в этот момент он берет меня за волосы и начинает бить головой об пол. Он таскал меня за волосы по всему номеру», – рассказала Елена.
«Я рождена, чтобы удивлять, радоваться назло обстоятельствам и делиться этим светом. Быть сильной и женственной одновременно», – отметила в подписи к фото Елена.
Кто из звезд пытается расстроить отношения Товстика и Дибровой?
Когда Роман Товстик и Полина Диброва объявили о своих отношениях, высказаться по этому поводу решила 31-летняя триатлонистка Мария Эстер-Трубицына. Она намекнула, что состояла в отношениях с бизнесменом, когда у него уже был роман с Дибровой.
«Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Мы виделись с Ромой наедине не один раз. Я тебе даже больше скажу: два года назад, когда у вас были шуры-муры и когда он мне помог сделать грудь, он очень хотел посмотреть на сделанную работу, но я его уже слила», – рассказала Эстер-Трубицына в своих социальных сетях.
Мария часто обращается к Полине с провокационными высказываниями в своих соцсетях. Она не скрывает, что действует намеренно и готова продолжать. Также она неоднократно намекала, что хочет дать откровенное интервью и рассказать еще больше подробностей о сложившейся ситуации.
Как Товстики и Дибровы делят имущество?
Как разводы Товстиков и Дибровых переживают их дети?
Младшие дети Товстиков живут с матерью, а старшие решили переехать к отцу. Тяжело переживала развод родителей Анна, старшая дочь Романа и Елены. Подросток написала матери письмо, в котором обвинила ее во лжи и назвала "крысой". Женщина не могла сдержать слез, читая гневные строки на интервью.
«Я гарантирую тебе, ты сама сгниешь одна. Ко мне даже не приближайся. Потому что, кто знает, может, не сдержусь. Ты очень низко и подло поступила. Как ты могла просто взять и протоптаться по папе, а потом свалить со своими бриллиантами?! Знаешь, мне глубочайше плевать на тебя. И ты не смей сейчас говорить, что ты такая жертва, которая родила нас, и мы должны еще тебя жалеть», – обратилась к матери Анна.
Позже девушка заявила, что жалеет о сделанном. Со слов Анны, в момент написания она была на эмоциях:
«Не надо было писать такое грубое письмо. Я думаю, маме было очень тяжело и больно его читать. <...> На самом деле мне просто хотелось докричаться до мамы, я ей говорила-говорила, а она меня не слышала. У нее все мимо ушей проскакивало, когда я ей рассказывала о своих проблемах. Моей личной жизнью она не занималась. Я понимаю, что мама меня любит. Я тоже ее очень сильно люблю, и она навсегда останется моей мамой», – рассказала она в интервью Ксении Собчак.
Что касается детей Дибровых, то все трое остались жить с матерью. На развод родителей они отреагировали по-разному.
«Старший Сашка сказал: "Я пока не понимаю до конца. Возможно, сэмоционирую чуть позже. Он очень мудрый мальчик". Федя как-то спокойно: "Ну хорошо. Ладно…" А Илюшка заплакал, после чего я увидела страх в его глазах. Он просто не понимает еще, ему страшно за меня…» – поделилась Диброва в беседе со StarHit.
