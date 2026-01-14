Разрывы обоих браков стали для звезд настоящим испытанием

14 января 2026, 15:33, ИА Амител

Елена Товстик (слева), Дмитрий Дибров (справа вверху), Роман Товстик и Полина Диброва (справа внизу) / Фото: социальные сети

Скандал вокруг звездных семей Товстиков и Дибровых, которые развелись в конце сентября 2025 года, продолжает набирать обороты. Летом от телеведущего Дмитрия Диброва ушла жена Полина. В браке они прожили 16 лет и вместе вырастили троих сыновей. Полина Диброва завела роман с миллиардером Романом Товстиком, который 19 лет был женат на женщине по имени Елена. В этом браке на свет появилось шестеро детей. Если Дибровы все решили мирно, то в семье Товстиков разыгралась настоящая драма. В одном из последних интервью Полина рассказала, что ее новый избранник очень тяжело переживает последствия развода.

Все, что известно о жизни Товстиков и Дибровых после разрыва браков, – в материале amic.ru.

1 Почему разводы стали болезненными для Полины Дибровой и Романа Товстика? После развода Дибровых СМИ и соцсети буквально жили каждым шагом Полины. Пользователи постоянно писали в ее адрес агрессивные комментарии, в медиапространстве возникало множество домыслов и слухов. Как рассказала Диброва в интервью Ксении Собчак, она долгое время не могла просто открыть телефон. Экс-супруге известного телеведущего было страшно увидеть очередную лавину сообщений и заголовков. Полина отметила, что без медикаментозной поддержки она бы не справилась с огромной волной негатива. Однако Диброва уже отказалась от успокоительных и начала возвращаться к нормальной жизни. Не легче приходилось и Роману Товстику. Как рассказала новая избранница бизнесмена, каждое утро она просыпалась от его слез. «Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла, – призналась Полина. – Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было», – поделилась Полина. Но, несмотря на трудности, пара открыто появляется вместе и строит общую жизнь. Старшие дети Романа Товстика живут с ними. Диброва подчеркивает, что не стремится заменить им мать, но хочет создать комфортную атмосферу.

2 Как разрыв с супругой переживает телеведущий Дмитрий Дибров? Полина Диброва рассказала, что из-за разразившегося скандала больше всего страдает ее бывший супруг Дмитрий. С ее слов, несмотря на молчаливую позицию, телеведущий воспринял развод очень близко к сердцу. «Я искренне поддерживаю его. Мы каждый день общаемся, переписываемся, как правило, на тему детей. Ему трудно. Если Лена борется за дома и блага, то Дима потерял любимого человека», – поделилась экс-жена телеведущего. Все же после развода Дмитрий Дибров резко высказался в адрес нового избранника Полины. Это произошло в октябре 2025-го на премьере сериала "Хроники русской революции", куда он пришел со старшим сыном. «Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня!» – высказался Дибров. Отвечая на вопросы о личной жизни, телеведущий отметил, что не заинтересован в новых романтических отношениях.

3 В чем Романа Товстика обвиняет его бывшая жена? Бывшая жена миллиардера, Елена Товстик, обвинила его в домашнем насилии и тотальном контроле. Со слов Елены, они начали встречаться, когда ей было всего 17 лет. По ее ощущениям, Товстик до сих пор видит в ней юную и "удобную" девушку. «Я до сих пор остаюсь для него 17-летней девушкой, которой можно управлять. А я уже выросла, у меня свои желания появились. Я уже становлюсь неудобной женщиной», – призналась она в интервью Ксении Собчак. Также Елена рассказала, что переломным моментом для нее стала ссора с Романом, которая закончилась избиением. С ее слов, это случилось, когда она узнала об измене супруга с Полиной Дибровой. «Я отбираю у него телефон – и в этот момент он берет меня за волосы и начинает бить головой об пол. Он таскал меня за волосы по всему номеру», – рассказала Елена. Впрочем, Елена Товстик заявила в своих соцсетях, что радуется жизни "назло обстоятельствам", а также опубликовала откровенные фотографии в купальнике с отдыха на пляже «Я рождена, чтобы удивлять, радоваться назло обстоятельствам и делиться этим светом. Быть сильной и женственной одновременно», – отметила в подписи к фото Елена.

3 Кто из звезд пытается расстроить отношения Товстика и Дибровой? Когда Роман Товстик и Полина Диброва объявили о своих отношениях, высказаться по этому поводу решила 31-летняя триатлонистка Мария Эстер-Трубицына. Она намекнула, что состояла в отношениях с бизнесменом, когда у него уже был роман с Дибровой. «Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Мы виделись с Ромой наедине не один раз. Я тебе даже больше скажу: два года назад, когда у вас были шуры-муры и когда он мне помог сделать грудь, он очень хотел посмотреть на сделанную работу, но я его уже слила», – рассказала Эстер-Трубицына в своих социальных сетях. Мария часто обращается к Полине с провокационными высказываниями в своих соцсетях. Она не скрывает, что действует намеренно и готова продолжать. Также она неоднократно намекала, что хочет дать откровенное интервью и рассказать еще больше подробностей о сложившейся ситуации.

4 Как Товстики и Дибровы делят имущество? Елена и Роман Товстики не поставили точку в вопросе раздела имущества. Несмотря на то, что экс-супруге бизнесмена достался особняк площадью 820 "квадратов" на Рублевке и другая недвижимость, она поставила ему еще ряд условий. Как рассказал Елена, она требует предоставить ей 150 миллионов рублей отступных, а также квартиры в ОАЭ, Турции и на Кипре. Но выполнить их он не может, поскольку все деньги вложены в бизнес. А вопрос с недвижимостью в семье Дибровых, наоборот, разрешился без конфликтов. Особняк, где жила семья, остался за Дмитрием Дибровым – телеведущий купил его еще до брака. Полина Диброва арендует дом на той же улице, где живет ее экс-супруг, чтобы он мог беспрепятственно навещать детей.