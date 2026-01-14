НОВОСТИКультура

Красотка с эффектными формами Елена Товстик опубликовала откровенные фото с отдыха

Девушка была замужем за миллиардером и воспитывает шестерых детей

14 января 2026, 12:20

Елена Товстик на отдыхе / Фото: соцсети Елены Товстик

Мама шестерых детей, спортсмен-любитель и эффектная девушка Елена Товстик на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовала откровенные фотографии в купальнике с отдыха на пляже. На снимках женщина сидит в красивом летнем платье с вырезом, который подчеркивает ее шикарные формы.

Кто такая Елена Товстик?

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика. Елена познакомилась с ним в своем родном городе, Новосибирске. Избранник оказался старше девушки на 11 лет – на тот момент ей было всего 18. Тогда мужчина только начинал свой путь в бизнесе. В 2006-м влюбленные поженились, а спустя год на свет появился их первенец. На протяжении семнадцати лет Елена Товстик стала мамой шестерых детей – у них с мужем три сына и три дочки.

Почему Елена Товстик стала известной?

До 2025 года личная жизнь Елены Товстик складывалась счастливо. Более того, о ней особо никто не знал. Однако Роман Товстик объявил о разводе. Позже появились слухи, что предприниматель ушел к Полине Дибровой – бывшей возлюбленной известного телеведущего Дмитрия Диброва. Елена утверждает, что о многолетнем романе ее мужа с Полиной Дибровой знали многие общие друзья. Правда вскрылась после того, как один из сыновей рассказал матери, что во время совместной поездки отец постоянно был с Полиной и ночевал в отдельном номере. После информации в СМИ о разводе, Товстик дала большое интервью журналистке Ксении Собчак. В нем девушка рассказала, как пережила расставание с супругом. К слову, Елена требует от бывшего супруга более 150 миллионов рублей при разводе. Сам предприниматель не стал скрывать отношений с Полиной. Однако в СМИ появлялась информация, что бизнесмен тяжело переживает развод. Якобы у бросившего семью мужчины случился нервный срыв.

Что известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых?

Что касается развода Дмитрия Диброва с супругой Полиной, то пара сообщила о расставании после 16 лет брака. Информация о разводе появилась в публичном пространстве после сообщений в социальных сетях пары и подтверждений со стороны их окружения. Дмитрий и Полина Дибровы поженились в 2009 году. В браке у пары родились трое сыновей. На протяжении многих лет семья считалась одной из самых крепких и гармоничных в российских медиа, а Полина часто сопровождала супруга на светских и телевизионных мероприятиях.

Официальных заявлений с подробностями причин расставания супруги не делали. Ни Дмитрий, ни Полина не комментировали ситуацию в расширенном формате. Известно, что решение о разводе было принято без публичных конфликтов и скандалов. Для Дмитрия Диброва это был уже четвертый развод.

Мужчина и женщина обнимаются / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России могут ввести обязательную встречу с медиатором перед разводом для пар с детьми

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон о медиации
Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

12:25:43 14-01-2026

В каком месте она красотка ? Зачем нам тут новости про каких-то левых коров ?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:20 14-01-2026

Гость (12:25:43 14-01-2026) В каком месте она красотка ? Зачем нам тут новости про каких... В местах йохансонов

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:52 14-01-2026

Гость (12:25:43 14-01-2026) В каком месте она красотка ? Зачем нам тут новости про каких... Забил в поиске.
Она, кстати, правда ни чё. До того, как формы стали пышными)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:07:31 14-01-2026

Гость (12:25:43 14-01-2026) В каком месте она красотка ? Зачем нам тут новости про каких... Без этой информации мы не будем знать "элиту" страны. Как говорят, они "у всех на устах, на экранах телека в телеге"))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:30 14-01-2026

на любителя.
лично мне нравятся такие как кейт бекинсейл и лина хиди.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:40 14-01-2026

С спортсменкой сильно напутали
Жирная телятина, не первой свежести.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:26 14-01-2026

По пунктам кто такая и почему по барабану

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:23 14-01-2026

Спасибо, конечно, но я сегодня уже

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:06 14-01-2026

Ужасть. Как они её ещё не задавили.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:29:14 14-01-2026

почему ее называют девушкой?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:58 14-01-2026

гость (13:29:14 14-01-2026) почему ее называют девушкой?... Ну вон вверху жирной телятиной назвали. норм

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:36 14-01-2026

Она там одна от шестерых детей и бывшего мужа отдыхает?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:10 14-01-2026

опубликовала откровенные фотографии в купальнике/На снимках женщина сидит в красивом летнем платье..... ЭТО купальник или платье?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:10 14-01-2026

Вот сынок молодец, сдал папку - Павлик наверное

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:50:32 14-01-2026

"откровенные фотографии в купальнике с отдыха на пляже. На снимках женщина сидит в красивом летнем платье с вырезом"....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:32 14-01-2026

ну выкорми грудями 6 человек по 2,5 года каждый да еще сцеживания...вот и наросла спереди такая коровишна. Молодец тетка, многодетная мама зато!. А вы злые. Обычная тетка полная куражится и гордится почему-то тем, что наросло. жалко вам что ли...

  2 Нравится
Ответить
