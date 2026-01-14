Красотка с эффектными формами Елена Товстик опубликовала откровенные фото с отдыха
Девушка была замужем за миллиардером и воспитывает шестерых детей
14 января 2026, 12:20, ИА Амител
Мама шестерых детей, спортсмен-любитель и эффектная девушка Елена Товстик на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовала откровенные фотографии в купальнике с отдыха на пляже. На снимках женщина сидит в красивом летнем платье с вырезом, который подчеркивает ее шикарные формы.
Кто такая Елена Товстик?
Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика. Елена познакомилась с ним в своем родном городе, Новосибирске. Избранник оказался старше девушки на 11 лет – на тот момент ей было всего 18. Тогда мужчина только начинал свой путь в бизнесе. В 2006-м влюбленные поженились, а спустя год на свет появился их первенец. На протяжении семнадцати лет Елена Товстик стала мамой шестерых детей – у них с мужем три сына и три дочки.
Почему Елена Товстик стала известной?
До 2025 года личная жизнь Елены Товстик складывалась счастливо. Более того, о ней особо никто не знал. Однако Роман Товстик объявил о разводе. Позже появились слухи, что предприниматель ушел к Полине Дибровой – бывшей возлюбленной известного телеведущего Дмитрия Диброва. Елена утверждает, что о многолетнем романе ее мужа с Полиной Дибровой знали многие общие друзья. Правда вскрылась после того, как один из сыновей рассказал матери, что во время совместной поездки отец постоянно был с Полиной и ночевал в отдельном номере. После информации в СМИ о разводе, Товстик дала большое интервью журналистке Ксении Собчак. В нем девушка рассказала, как пережила расставание с супругом. К слову, Елена требует от бывшего супруга более 150 миллионов рублей при разводе. Сам предприниматель не стал скрывать отношений с Полиной. Однако в СМИ появлялась информация, что бизнесмен тяжело переживает развод. Якобы у бросившего семью мужчины случился нервный срыв.
Что известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых?
Что касается развода Дмитрия Диброва с супругой Полиной, то пара сообщила о расставании после 16 лет брака. Информация о разводе появилась в публичном пространстве после сообщений в социальных сетях пары и подтверждений со стороны их окружения. Дмитрий и Полина Дибровы поженились в 2009 году. В браке у пары родились трое сыновей. На протяжении многих лет семья считалась одной из самых крепких и гармоничных в российских медиа, а Полина часто сопровождала супруга на светских и телевизионных мероприятиях.
Официальных заявлений с подробностями причин расставания супруги не делали. Ни Дмитрий, ни Полина не комментировали ситуацию в расширенном формате. Известно, что решение о разводе было принято без публичных конфликтов и скандалов. Для Дмитрия Диброва это был уже четвертый развод.
