Барнаульские депутаты «наказали» своих коллег по требованию прокуратуры

На заседании Барнаульской гордумы 28 апреля депутаты приняли решение «наказать» шестерых своих коллег за неточности, допущенные при декларировании имущества и доходов за 2020 год. Представление с требованием принять меры к нарушителям ранее внесла прокуратура. Надзорное ведомство оказалось не слишком «кровожадным»: оно настаивало на предупреждении (для четырёх народных избранников) и запретах на занятие платных должностей (для двух депутатов, которые никогда на эти должности и не претендовали).

У прокуратуры возникли вопросы к декларациям единороссов Юрия Ряполова, Алексея Меркулова, Марины Понкрашевой, Инны Борисенко, а также коммуниста Петра Пугаева и либерал-демократа Алексея Скосырского. Большая часть провинившихся не указали свои счета в банках.

Новости

Прочее Не забываем про доходы: в Алтайском крае мандатов лишили еще двух депутатов

Единоросс Алексей Меркулов не указал доход — 38,6 тысячи рублей, а также не отразил данные о нескольких счетах в разных банках. Депутат считал, что все они закрыты из-за его банкротства. Эти нарушения признали несущественными. В качестве наказания депутата лишили права занимать оплачиваемые должности. Меркулов до сих пор работал в БГД на неосвобождённой основе, то есть бесплатно. Таким образом, вынесенное наказание на нём никак не отразится. Ограничение продлится до сентября 2022 года, когда предстоит избрать новый созыв БГД.

Аналогичное наказание получил либерал-демократ Алексей Скосырский. Он не отразил сведения о своих счетах в банках. Два из них были кредитными, по другим депутат подавал заявление о закрытии. Это нарушение коллеги Скосырского по БГД посчитали несущественным. В качестве наказания был назначен запрет на исполнение полномочий на постоянной основе. Напомним, Скосырский до сих пор такие должности в гордуме не занимал.

Новости

Прочее Их лишат мандатов: эксперт об ошибках в декларациях депутатов Барнаула и Бийска

Остальные четверо депутатов, допустившие нарушения, отделались предупреждением. Так, единоросс Юрий Ряполов забыл указать выплату своей супруги (7380 рублей). Деньги она получает как ветеран труда. Ряполов считал, что информацию об этой соцвыплате в своей декларации можно не указывать. Коммунист Пётр Пугаев не раскрыл данные о кредитных банковских счетах. Такое же нарушение допустила единоросс Инна Борисенко. Её коллега по фракции Марина Понкрашева не указала банковский счёт своего супруга.

Добавим, в мае станут известны итоги декларационной кампании барнаульских депутатов за 2021 год. В прошлый раз максимальный доход показал Александр Тайчер — 184,825 млн рублей. А самым бедным среди коллег по БГД стал Пётр Пугаев — 365 тысяч рублей.