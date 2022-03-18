19, 20 и 21 марта в Алтайском крае сохранятся теплые дни при морозных ночах. Как сообщает Гидрометцентр, в ближайшие дни в регионе не ожидается осадков.

Так, 19, 20 и 21 марта в крае преимущественно без осадков, местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица. Ночью -11...-17 градусов, местами до -21...-24. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза, по югу местами до +5. В субботу, 19 марта, ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В последующие дни он сменит направление на юго-западное, 2-8 метров в секунду, местами порывы до 13-16 метров в секунду.

В Барнауле в эти дни также преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ночью в субботу -17...-19 градусов, в последующие двое суток будет теплее, 12-15 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до 4 градусов мороза. Северный ветер, 2-7 метра в секунду, в воскресенье сменится на юго-западный. В понедельник он усилится до 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13-15 метров в секунду.