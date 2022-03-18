Год был успешным. Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, как отработала администрация в 2021 году

Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитывается 18 марта о работе городской администрации за 2021 год перед депутатами городской думы. В целом, по словам градоначальника, прошедший год был успешным, но перед мэрией краевой столицы стоят амбициозные задачи.

По словам Вячеслава Франка, несмотря на все ограничения, 2021 год отмечен большой созидательной работой. Самым значимым событием стало присвоение краевой столице почётного звания «Город трудовой доблести». При этом экономика города восстанавливается после пандемии коронавируса, «оживают» все сферы.

«Завершён очередной год нашей совместной работы. Он был непростым, но очень важным. Важным, потому что пандемия научила нас работать в новых неординарных условиях, находить нестандартные выходы из сложных ситуаций, а самое главное — объединять усилия на благо горожан, на благо Барнаула. Постепенно восстанавливаются все сферы жизни города. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря нашим медицинским работникам. Два года они своим профессионализмом и неравнодушием помогали барнаульцам проходить через испытания пандемией», — начал отчёт Вячеслав Франк.

По словам градоначальника, в развитие краевого центра было вложено более 30 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства по итогам года сложился на уровне 105,6%, что выше, чем в крае и в целом по стране. Почти на 23% вырос объём продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями. Число прибыльных организаций города достигло 85%. Лидерами промышленного роста стали предприятия обрабатывающей и энергетической отраслей. Средняя заработная плата в сфере промышленности составила около 45 тысяч рублей.

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Вопрос дня Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула?

Как отметил Вячеслав Франк, в ходе исполнения национальных и региональных проектов, индивидуальной программы развития Алтайского края освоено более 3,5 миллиарда рублей. В свою очередь, Барнаул также увеличил софинансирование проектов на 38%.

Также градоначальник во время отчёта уделил большое внимание строительной отрасли. Сейчас мэрия Барнаула работает над новым генеральным планом города, который станет ключевым документом в его развитии.

«В ходе исполнения национальных и региональных проектов, индивидуальной программы развития Алтайского края освоено более 3,5 миллиарда рублей. В свою очередь, Барнаул также увеличил софинансирование проектов на 38%», — отметил глава краевой столицы.

По словам Вячеслава Франка, за три предыдущих года решили жилищную проблему двух с половиной тысяч горожан, расселив 1073 аварийных помещения. В прошлом году благодаря федеральным средствам удалось переселить около 1200 жителей. Также мэрия активно занимается строительством и ремонтом дорог. За пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтировано и построено 176 объектов улично-дорожной сети, вложено более 3,5 миллиарда рублей. По региональному проекту «Дорожная сеть» проведены работы на 23 объектах, нормативность автомобильных дорог достигла 74,4%.



Продолжается работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Итогом стало снижение более чем на 17% числа ДТП, на 16% — количества пострадавших в них людей. Снизилось и число мест концентрации ДТП.



Также, отметил Франк, городские власти с начала реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Барнауле благоустроили 19 общественных пространств. В прошлом году по нацпроекту впервые выполнено благоустройство в пригороде: преобразилась зелёная зона в посёлке Южном. На сумму почти 90 миллионов рублей проведён очередной этап благоустройства парка «Изумрудный».

В конце выступления Вячеслав Франк обратился к депутатам и призвал вместе работать над развитием Барнаула в условиях санкций.