Барнаулу нужны изменения. Как пройдет ремонт моста на Новом рынке и что ждет площадь Сахарова

Повлияют ли экономические санкции на ремонт моста в районе Нового рынка, почему власти Барнаула намерены создать муниципальное автотранспортное предприятие, как в дальнейшем должна выглядеть площадь Сахарова. На эти и другие вопросы ответил мэр города Вячеслав Франк во время пресс-конференции 30 марта. К вопросам, которые не успели задать журналисты (а таких оказалось немало), Франк пообещал вернуться в ходе следующей встречи со СМИ. Самые интересные моменты с пресс-конференции — в обзоре amic.ru.

Как пройдёт реконструкция моста на Новом рынке?

По словам мэра, ремонт моста в районе Нового рынка в Барнауле начнётся в конце мая 2022 года. Строители планируют выходить на объект ежедневно с 4 до 8 утра. При этом сроки ремонта могут сократить: если изначально на него отводилось около двух лет, теперь рассчитывают уложиться за полтора года.

Путепровод находится в аварийном состоянии. Проект уже прошёл экспертизу, стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. С учётом строительства разворотных колец итоговая цена приближается к 2 млрд рублей, уточнил Вячеслав Франк. Аукцион будет объявлен в ближайшее время. На объект подрядчик должен выйти до наступления лета. Окончание работ, предварительно, запланировано на декабрь 2023 года. Перенос реконструкции путепровода из-за санкций и удорожания стройматериалов не планируется.

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Вопрос дня Отложат ли ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле из-за санкций и роста цен?

Сейчас по мосту, соединяющему две части города, проходят около 30 маршрутов общественного транспорта. На период реконструкции движение пассажирского транспорта будет организовано по проспекту Калинина, который станет основной магистралью для перераспределения потока в центр города. Напомним, средства на ремонт моста в районе Нового рынка Барнаул получил за счёт инфраструктурного кредита под 3% годовых.

Для чего городу нужен муниципальный автоперевозчик?

Автобусные перевозки в Барнауле в ближайшем будущем сможет контролировать новая структура, подконтрольная мэрии. Речь идёт об унитарном предприятии на базе «Горэлектротранса», которое с течением времени должно забрать себе частные маршруты, заявил Вячеслав Франк. Он уточнил, что мэрия с депутатами гордумы недавно предметно обсуждала создание профильного автотранспортного предприятия.

При этом уже в ближайшие годы акцент необходимо сделать на автобусы большой вместимости, постепенно отказываясь от «Газелей» и микроавтобусов, которые создают пробки в краевом центре. По словам мэра, они негативно влияют на культуру вождения, а также взаимоотношения между водителями и пассажирами.

Новая транспортная схема города как раз предполагает переориентацию на отдельных маршрутах в пользу больших автобусов. Это будет сделано в том числе и для удобства самих барнаульцев.

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Какое будущее ждёт площадь Сахарова?

Площадь Сахарова, по словам Франка, не слишком подходит для массовых гуляний, хотя многие барнаульцы и привыкли сюда приезжать. Поэтому в ближайшее время акцент будет делаться на районные праздники. Что касается Нового года — то перекрывать движение всего на две недели, да к тому же тратить на это почти 10 млн рублей, — слишком большая роскошь для города, заметил мэр.

Город разрастается, например, Индустриальный район по населению уже сравним с Бийском. Поэтому жители спальных районов чаще всего не ездят на главную ёлку, а выбирают локальные площадки. «Площадь Сахарова, как место для проведения массовых мероприятий, — это и положительные, и спорные моменты. То, что касается фейерверков, то где их ни поставь — везде жители будут против. Я думаю, мы всё же найдём с вами достойное место», — заключил градоначальник.

Вместе с тем Франк добавил, что ближайший массовый праздник — 9 Мая — город, скорее всего, проведёт на Сахарова. Для этого здесь поставят новую сцену.

В будущем площадь Сахарова перекрывать для автомобилистов не будут, так как общегородская площадка обретёт другую прописку: «Просто надо подумать, куда сместиться и где проводить мероприятия», — сказал мэр.

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Также он добавил, что городу нужны изменения. «Площадь Сахарова — это очень сложный вопрос. Она тоже развивается, но я вижу разные мнения. В частности, по корпусу АлтГУ. А чем он плох? Он был в проекте планировки площади ещё в 1960-х годах. Ну что, неужели нельзя компенсировать озеленение? Поменяется сильно облик площади? Город меняется. Он должен строиться. Он должен быть современным», — высказал свою точку зрения Вячеслав Франк.

Как мэру удаётся совмещать должность с работой в «Единой России»?

Глава города, который является ещё и секретарём местного отделения ЕР, сообщил, что совмещение даёт возможность принимать более оперативные решения и помогает составить полное видение картины на местах. Отдельно он подчеркнул необходимость расширить работу общественных приёмных в районах города: «Проблемы, которые жители будут поднимать через округа, через депутатский корпус, найдут своё отражение в народном бюджете. И житель уже будет понимать, когда его вопрос или его проблема будет решена».

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Когда у Вячеслава Франка появится страница в соцсетях?

Глава Барнаула пообещал завести личный аккаунт в соцсетях. Он может появиться примерно через неделю. При этом, по словам мэра, власти города уже сейчас получают большой объём обратной связи от жителей и реагируют, когда это требуется. В числе каналов такой информации выступают как СМИ, так и соцсети. Вячеслав Франк рассказал, что он смотрит комментарии под публикациями, но в силу занятости не может отслеживать все и отвечать сразу на сотни вопросов от интернет-пользователей. «А если кто-то другой будет на них отвечать, то тогда это уже буду не я», — охарактеризовал ситуацию мэр.