Из наследия Геббельса. Кто опускает над миром новый железный занавес?

Обновлённая риторика и образы времён холодной войны органично вернулась в наше общественное пространство и обиход масс-медиа. Среди прочих порядком подзабытых терминов того периода часто всплывает такое понятие как железный занавес, означавшее ранее вполне отчётливое социально-экономическое и культурное разделение стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом и коллективного Запада под предводительством Соединённых Штатов. Несмотря на то, что западные лидеры (в частности, замгоссекретаря США Виктория Нуланд) опровергают намерение вступать с Россией в новое противостояние (и всеми прилагающимися к нему атрибутами, тем же железным занавесом), развитие ситуации неуклонно движется именно по проторенной исторической дорожке, на что указали многие высокопоставленные российские деятели. Каковы будут формы нового разграничения между Россией (с союзниками) и западным миром? Как долго это отчуждение будет продолжаться и возможны ли будут в новом занавесе лазейки? В этих непростых вопросах попытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Железный занавес — не помеха развитию

О том, что новая стена между Москвой и западными государствами не нужна, заявила в интервью ТАСС замначальника внешнеполитического ведомства США Виктория Нуланд, заверившая, что «никто не хочет новой холодной войны». В интервью она подчеркнула: «Если Россия не завершит эту войну и не уйдёт из Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран». «А все мы <...> будем двигаться вперёд и строить процветающее будущее, пока Россия страдает вследствие полной экономической и технологической изоляции...», — заметила Нуланд. Надо полагать, под термином «недостраны» она имеет в виду Индию, Китай и ряд других государств, не поддержавших антироссийскую позицию Вашингтона и его союзников.

Российское руководство, похоже, осознаёт, что после окончания украинского конфликта мир будет жить в условиях нового разделения систем. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Al-Jazeera заявил, что если западный мир пошёл на этот шаг, то наша страна готова к этому. «Если так Запад решил, то я вас уверяю, мы найдём возможность продолжать жить, развиваться и даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнёры», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Замглавы МИД Александр Грушко в интервью каналу «Россия 24» отметил, что «в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес. Высказался на эту тему и олигарх Олег Дерипаска на недавнем Красноярском экономическом форуме. «Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес или не опустят? Железный занавес уже опустили», — сказал он.

Однако на самом деле это случилось намного раньше украинских событий. Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, в реальности новый железный занавес стал опускаться после известной мюнхенской речи Путина 2007 года.

«После 2014 года началась подготовка к тем санкциям, что были введены сейчас, — заявил он в интервью amic.ru. — Для того чтобы подготовить, юридически оформить и согласовать санкционные меры, что были приняты за последние дни, нужно довольно продолжительное время. Но учитывая скорость их принятия можно быть уверенным, что всё это готовилось заранее и довольно давно и лежало в виде заготовок против нас».

Несмотря на то, что новая стена между РФ и коллективным Западом уверенно опускается, в ней имеются трещины — нужные для того, чтобы избежать радикального обострения отношений, как это было в период Карибского кризиса 1962 года, выразил своё мнение amic.ru Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Однако некоторые эксперты уверены, что между Россией и Европой вообще не будет никакого железного занавеса. Так, например, в этом убеждён политолог Григорий Миронов. «Современные технологии не дадут в полной мере изолировать одни страны от других и людей друг от друга, — сказал он в беседе с журналистом amic.ru. — Какие-то связи всё равно останутся».

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Впрочем, он отметил, что «отношение к русским и русскоязычным в западных странах настораживает».

«К сожалению, тамошняя истерия даст возможность приезжать туда некоторое время только тем, кто не поддерживает политику российского государства. По сути, к россиянам применена коллективная ответственность в зависимости от паспорта. И правильно говорят, если раньше в Европе винили во всех бедах евреев, то теперь виноватыми сделали русских. И трудно предположить, куда эта политика ненависти может завести», — заметил Миронов.

Призрак Фултона

Термин «железный занавес» в расхожий политический лексикон ввёл Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи 5 марта 1946 года, ознаменовавшей начало холодной войны между западным и социалистическим военно-политическими блоками. «Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. За этой чертой лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы», — сказал Черчилль.

Впрочем, британский политик не был пионером в использовании этого термина — возможно, он попросту позаимствовал его у министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, который в феврале 1945-го предсказал отгораживание железным занавесом Восточной и Юго-Восточной Европы от остальной части континента. А 2 мая 1945 года последний министр иностранных дел нацистского правительства Шверин фон Крозиг в своём выступлении по радио заявил, что «с востока надвигается железный занавес».

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В Госдуме уже оценили вероятность изоляции России в области информационных технологий. Как заявил «Парламентской газете» зампред комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, железные занавесы, в том числе и с точки зрения технологий и гаджетов, сегодня невозможны. «В современной цифровой среде они не работают», — добавил он.

Политическое значение появления новой формы отчуждения двух геополитических полюсов попытался сформулировать хорватский портал Geopolitika. news: «Запад сознательно жертвовал Украиной, когда превратил её в „Антироссию“. Сделано это было для того, чтобы опустить новый железный занавес. Украине было уготовано место с его восточной стороны. Евросоюз если и сохранится, то будет заниматься обслуживанием Вашингтона. Отныне его задача — гавкать на Россию».

Путь на восток

Юрий Кнутов замечает, что нынешние санкции, способные стать прологом нового железного занавеса, были бы введены против России в любом случае.

«Мне довелось на днях обсуждать эту тему с одним довольно информированным американским экспертом, который в запале нашего спора сообщил имеющуюся у него информацию, — рассказывает Кнутов. — Планировалась атака против республик Донбасса, которые должны были захватить в течение пяти дней. После этого намечалась атака на Крым. Естественно, Россия бы ответила, после чего она была бы объявлена агрессором, напавшим на Украину, и все заранее подготовленные санкции обрушились бы на нас. Поэтому занавес всё равно опустился бы».

Как считает Григорий Миронов, возводимый барьер будет ощущаться в информационной политике двух лагерей: «Это будет своеобразный занавес от альтернативной информации, который уже есть. Это мы хорошо видели на примере „Фейсбука“, где после начала военной операции появилось множество антироссийской рекламы. Совершенно логично, что этот ресурс закрыли на территории РФ».

Сравнивая прежний железный занавес с грядущим, Миронов напоминает, что первый «был связан с проблемой поездок в другие страны, а новый будет больше воздействовать на пропаганду и информационную безопасность».

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«В любом случае интернет-технологии и использование VPN не дадут людям из разных стран окончательно дистанцироваться друг от друга, — убеждён эксперт. — Но ментальные различия, взгляды на одни и те же вещи будут противоположными. По сути, сейчас в мире формируются две противоположные друг другу модели развития — условно их можно назвать консервативной и либеральной».

Как считает писатель, историк Фёдор Раззаков, понятие «железный занавес» далеко не в полной мере отражает суть происходящих и грядущих процессов.

«Происходит глобальный сдвиг в российской политике — на восток, в сторону Китая», — пояснил он корреспонденту amic.ru. По мнению собеседника, «в конце 1950-х годов Западу удалось разрушить союз СССР и Китая».

«Сейчас история повторяется на новом витке — уже с постсоветской Россией. Более трёх десятков лет мы двигались навстречу Западу, выстраивали свои институты в западной парадигме, теперь наступает перелом. И снова на другом полюсе этих отношений находится Китай. Только теперь куда более мощный, чем при Мао Цзэдуне. И более капиталистический, чем коммунистический», — резюмировал Раззаков.