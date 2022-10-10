Нет света, воды и интернета. Какие ещё города на Украине кроме Киева подверглись ракетным ударам

О десятках ракет, прорвавших противовоздушную оборону Украины, заявило 10 октября оборонное ведомство этой страны. Украинские телеграм-каналы сообщают, что руководство ВСУ говорит как минимум о 75 ракетах, поразивших цели в различных городах. Российские каналы пишут минимум о 150 ракетах, запущенных этим утром по территории Украины.

В одном только Киеве наблюдатели насчитали порядка 10 ударов по различным целям.

В каких украинских городах были прилёты ракет?

В соцсетях появилась информация о том, что ракетным ударам подверглись, кроме Киева, Харьков, Одесса, Днепр, Кировоград, Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Сумы, Хмельницкий, Конотоп.

В Киеве ракетному обстрелу подвергся не только центр города, но и другие территории по обе стороны Днепра. Один из ударов пришёлся, например, по мосту им. Кличко. Отмечены взрывы в районе правительственного квартала и на объектах инфраструктуры, повреждена, например, одна из ТЭЦ города.

Что известно о повреждениях от ракетных ударов в городах Украины?

В части городов также повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По данным телеграм-каналов, власти Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Житомира говорят об отсутствии электричества и перебоях с водой. В Сумах удар пришёлся по крупному машиностроительному заводу.

На Западной Украине повреждена контактная сеть железной дороги. А в силу специфики этой отрасли на Украине там львиная доля подвижного состава — электровозы, а не тепловозы. Сообщают, что в Днепропетровской области активно обстреливается железнодорожное полотно.

В Киеве и Харькове проблемы с метрополитеном. Часть веток киевского метро отключено. Сообщается, что в харьковском метро случился пожар.

В стране заявляют о перебоях с интернетом. В ряде городов случились проблемы с отопительной системой.

Ударами также подверглась Бурштынская теплоэлектростанция, которая даёт свет не только западным городам Украины, но и поставляет электричество в Венгрию, Словакию и Румынию.