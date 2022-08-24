Кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие

Участвующая в гонке за кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — подчеркнула чиновница.

Её слова прокомментировала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Это безупречное начало для новой серии „Остина Пауэрса“. Теперь роль „человека-загадки международного масштаба“ играет женщина», — написала она в своём Telegram-канале.

Напомним, имя нового лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра назовут 5 сентября. Новым руководителем станет глава МИД Лиз Трасс либо экс-министр финансов Риши Сунак — они оба вышли в финальную часть выборов.