Кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова чиновницы
24 августа 2022, 07:50, Никита Черников
Участвующая в гонке за кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — подчеркнула чиновница.
Её слова прокомментировала официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
«Это безупречное начало для новой серии „Остина Пауэрса“. Теперь роль „человека-загадки международного масштаба“ играет женщина», — написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, имя нового лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра назовут 5 сентября. Новым руководителем станет глава МИД Лиз Трасс либо экс-министр финансов Риши Сунак — они оба вышли в финальную часть выборов.
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