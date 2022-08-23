Названа дата объявления имени нового премьера Великобритании

Имя нового лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра назовут 5 сентября в 14:30 по мск, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Об этом стало известно из письма председателя консерваторов Эндрю Стивенсона.

По соображениям безопасности точное место, где огласят имя нового премьера, раскроют за 48 часов до церемонии.

Отмечается также, что новым руководителем партии станет глава МИД Лиз Трасс либо экс-министр финансов Риши Сунак — они оба вышли в финальную часть выборов.

Напомним, о своём уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 7 июля.