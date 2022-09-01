КПРФ намерена снять с выборов в Барнауле конкурентов-комроссов

Кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Юрий Красильников написал заявление в избирком с требованием снять своих конкурентов из партии «Коммунисты России» с выборов. Это связано с тем, что комроссы, вопреки закону, не разместили свою предвыборную программу в СМИ. Однако в комиссии не усматривают оснований для столь жёстких мер, рассказал amic.ru председатель ТИК Центрального района Барнаула Виталий Замаруев.

Не позднее чем за 10 дней до голосования на выборах в Барнаульскую гордуму политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны были опубликовать свои предвыборные программы в муниципальных или государственных изданиях, утверждает Красильников.

«В „Вечернем Барнауле“ использовали свои бесплатные площади все партии, кроме „Коммунистов России“ и „Единой России“. Последней досталась по жребию публикация 7 сентября, единороссы были вынуждены размещаться на платной основе. А вот комроссы не стали публиковать свою программу вообще. Бесплатное место вышло пустым. Это является грубейшим нарушением законодательства. Комроссов должны снять с выборов», — настаивает представитель КПРФ.

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Председатель избиркома Виталий Замаруев подтвердил, что заявление от Юрия Красильникова поступило, решение по нему пока не принято. При этом собеседник подчеркнул, что порядок выдвижения «Коммунисты России» не нарушили: партийная конференция прошла в оговоренные законом сроки. Сейчас оснований для снятия с выборов КПКР нет, тем более что и сам закон такой меры ответственности не предполагает. Более того, после регистрации списка кандидатов вынести решение о недопуске до выборов вправе принять только суд, уточнил Замаруев.

Напомним, выборы в гордуму на этот раз будут трёхдневными — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. Стоимость кампании оценивается почти в 106 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам и ещё столько же — по одномандатным округам.

В «партийном» бюллетене будут представлены девять политобъединений. Первый номер достался «Единой России». Вслед за ней идут «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ и ЛДПР. Для попадания в Барнаульскую гордуму партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер.