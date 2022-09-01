КПРФ намерена снять с выборов в Барнауле конкурентов-комроссов
«Коммунисты России» не успели вовремя разместить свою политическую предвыборную программу
Кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Юрий Красильников написал заявление в избирком с требованием снять своих конкурентов из партии «Коммунисты России» с выборов. Это связано с тем, что комроссы, вопреки закону, не разместили свою предвыборную программу в СМИ. Однако в комиссии не усматривают оснований для столь жёстких мер, рассказал amic.ru председатель ТИК Центрального района Барнаула Виталий Замаруев.
Не позднее чем за 10 дней до голосования на выборах в Барнаульскую гордуму политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, обязаны были опубликовать свои предвыборные программы в муниципальных или государственных изданиях, утверждает Красильников.
«В „Вечернем Барнауле“ использовали свои бесплатные площади все партии, кроме „Коммунистов России“ и „Единой России“. Последней досталась по жребию публикация 7 сентября, единороссы были вынуждены размещаться на платной основе. А вот комроссы не стали публиковать свою программу вообще. Бесплатное место вышло пустым. Это является грубейшим нарушением законодательства. Комроссов должны снять с выборов», — настаивает представитель КПРФ.
Председатель избиркома Виталий Замаруев подтвердил, что заявление от Юрия Красильникова поступило, решение по нему пока не принято. При этом собеседник подчеркнул, что порядок выдвижения «Коммунисты России» не нарушили: партийная конференция прошла в оговоренные законом сроки. Сейчас оснований для снятия с выборов КПКР нет, тем более что и сам закон такой меры ответственности не предполагает. Более того, после регистрации списка кандидатов вынести решение о недопуске до выборов вправе принять только суд, уточнил Замаруев.
Напомним, выборы в гордуму на этот раз будут трёхдневными — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. Стоимость кампании оценивается почти в 106 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам и ещё столько же — по одномандатным округам.
В «партийном» бюллетене будут представлены девять политобъединений. Первый номер достался «Единой России». Вслед за ней идут «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ и ЛДПР. Для попадания в Барнаульскую гордуму партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер.