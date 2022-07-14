Круглый стол и очистка водопада. Чем завершился визит депутата Госдумы от «Новых людей» в Барнаул

13 июля депутата Госдумы от партии «Новые люди» Георгий Арапов посетил Барнаул. Здесь он стал участником круглого стола «Экология и современный город: комфорт для человека и сохранение уникальной природы». Модератором выступил председатель реготделения партии в Алтайском крае Никита Федюнин. Выступающие представили презентации, в которых обозначили основные экологические проблемы нашего региона. Завершился визит парламентария подписанием открытого письма от общественников.

Гендиректор ООО «Горзеленхоз» Александр Кузнецов обратил внимание, что самые главные вопросы связаны с загрязнением атмосферного воздуха, водоохраной, защитой земель, утилизацией мусора и содержанием зеленых насаждений города. Виталий Аверьянов, руководитель эко-школы «Чистые берега», представил результаты работы эко-волонтеров по очистке реки Барнаулки. Там работает мобильная установка по сбору мусора на малых реках. Конструкция, сдерживающая бытовые отходы, была построена счет средств гранта Росмолодежи, за 4 года ее использования из реки удалось достать порядка 20 тонн мусора.

Председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства, руководитель «Регионального отделения российского экологического общества в Алтайском крае» Сергей Тастан рассказал о системных мероприятиях в обеспечении экологических и комфортных условий жизни в Барнауле. Секретарь реготделения «Новых людей» Ксения Киреева завершила дискуссию докладом об экологической обстановке в городе и мероприятиях по очистке Пивоварского водопада. Около 200 КАМАЗов мусора было вывезено с его территории, доставлен техногрунт, сейчас продолжается обустройство этого места, которое при должном внимании может стать точкой притяжения для горожан, местом для прогулок и отдыха.

К слову, зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов лично участвовал в очистке Пивоварского водопада совместно с активистами партии и эко-волонтерами проекта «Чистые реки Алтая». «Такие акции важны и нужны. Они помогают увидеть, насколько важно местным жителям решение той проблемы, которую они стремятся разобрать своими силами. Мы постараемся сделать так, чтобы эта проблема стала заботой не только активистов, но и органов власти. Если говорить об итогах своего визита, здесь мы нашли гениальный, на мой взгляд, проект для очистки малых рек от пластика. Проект максимально простой, дешевый в исполнении, особенных инженерных знаний не требует. Эту идею мы будем предлагать в первую очередь», — прокомментировал Арапов.

По завершению визита экоактивисты вручили депутату Госдумы открытое письмо. В нем они просят оказать содействие в деле защиты экологии в Барнауле, помочь в решении вопросов по тиражированию успешного кейса организации «Чистые реки Алтая» в регионах РФ, принять меры по очистке и благоустройству озера Безымянное на территории города, а также обеспечить административный контроль за территорией Пивоварского водопада с последующим его обустройством как места отдыха горожан.