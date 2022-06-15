Навального перевели в колонию строгого режима

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из покровской колонии общего режима в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии области Сергей Яжан.

«Он прибыл в ИК-6, находится там», — сказал Яжан.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова уточнила агентству, что «колония находится на хорошем счету»: «условия там хорошие, достаточно сильная промзона, люди трудоустроены».

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В январе 2021 года Навального задержали в аэропорту после возвращения из Германии, где он находился на лечении. Поводом для задержания стало то, что ранее дважды осужденный оппозиционер многократно нарушал условия отбывания наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима в Покрове Владимирской Области.

24 мая 2022 года Мосгорсуд признал законным приговор к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию и оскорблении судьи, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание ему назначили с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.