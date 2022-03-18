Путин предложил переназначить Набиуллину на пост главы ЦБ

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Эльвиру Набиуллину на пост главы Центробанка. Об этом сказано в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — сказано в сообщении.

Напомним, Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк России в 2013 году. В 2017 году её уже переназначали на эту должность.

В 2015 году Набиуллина стала лауреатом премии журнала Euromoney в номинации «Лучший руководитель Центрального банка».