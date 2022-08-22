Рубцовску — звание, силовикам — минус налог. Какие вопросы рассмотрят депутаты АКЗС на августовской сессии

Последний раз парламентарии собирались на заседание два месяца назад, однако с тех пор резонансных законопроектов не добавилось

22 августа 2022, 08:35

Депутаты краевого Заксобрания после летних каникул, продолжавшихся два месяца, вновь вернутся к парламентской деятельности. Судя по повестке, августовская сессия не обещает жарких споров и продолжительных дискуссий, да и повестка заседания вышла не слишком насыщенной. Тем не менее народные избранники рассмотрят несколько важных инициатив. Среди них — новые послабления для малого и среднего бизнеса, присвоение Рубцовску звания «Город трудовой доблести», утверждение кандидатур новых почётных граждан Алтайского края и освобождение от транспортного налога ветеранов боевых действий. Подробности предстоящей сессии — в обзоре amic.ru.

Адресная поддержка малого бизнеса

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму и краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов разработали проект поправок в закон «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края». Авторы предлагают уменьшить базу, с которой исчисляется налог на имущество организаций, на величину кадастровой стоимости — 300 кв. м объекта недвижимости. Аналогичный закон уже работает в ряде регионов страны.

«Фактически это льгота в виде налога на имущество на площадь менее 300 кв. м. Это один объект по выбору предпринимателя. В случае если площадь объекта меньше 300 кв. м, то налог на имущество будет равен нулю. Если больше, то 300 кв. м будут по ставке 0%, а остальное — по кадастровой стоимости», — объяснил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

Подспорье для бизнеса. Депутаты АКЗС хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций

Подспорье для бизнеса. Депутаты АКЗС хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций

Налоговые послабления будут касаться офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловых и торговых центров (и помещений в них). «Дополнительные условия — эти предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трёх человек, и у этих работников должен быть определённый уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей», — рассказал Семёнов.

Изменения в закон позволят поддержать малый и средний бизнес, а также сохранить рабочие места. «Эта льгота фактически для всех, главное, чтобы у предпринимателя были работники, которые получают зарплату не ниже определённого порога. И мы ограничиваем не облагаемую налогом площадь, чтобы большие объекты не выпали из налогооблагаемой базы. В первую очередь эта льгота рассчитана на малый и микробизнес. Хотя и предприниматели с большими оборотами тоже смогут этой льготой воспользоваться», — подчеркнул Семёнов.

Законопроект депутаты рассмотрят в двух чтениях. Он может вступить в силу с 1 января 2023 года.

Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса

Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса

Почётных граждан в крае станет больше

Народные избранники по многолетней традиции на августовской сессии утвердят две новые кандидатуры на звание «Почётный гражданин Алтайского края». В этом году ими станут ветеран Бийского олеумного завода, почётный гражданин наукограда, почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.

Анатолий Ананьин проработал на предприятии более 50 лет, прошёл путь от аппаратчика до директора. Он автор 45 рационализаторских предложений и более 35 изобретений. Валерий Регер начинал старшим осмотрщиком вагонов депо станции «Алтайская», в итоге же стал начальником Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. После этого Регер возглавил территориальное отделение профсоюза РЖД и филиал благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги.

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Рубцовск пошёл по пути Барнаула

Краевые парламентарии намерены рассмотреть вопрос о присвоении Рубцовску почётного звания «Город трудовой доблести». Ранее в АКЗС с ходатайством обратились депутаты Рубцовского горсобрания. В 2020 году в рамках онлайн-проекта «Доблесть Алтая» для жителей региона провели голосование за населённый пункт, достойный звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов тогда были Барнаул, Бийск, Новоалтайск. По итогам наибольшее количество голосов набрала краевая столица, получившая такой статус в 2021 году. За Рубцовск в общей сложности удалось собрать чуть больше 9 тысяч подписей, что составляет 6,5% местного населения.

Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почётное звание, поэтому в АКЗС продолжают обращаться инициативные группы жителей. Напомним, во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупные предприятия, выпускавшие гражданскую и военную технику. Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

В Барнауле расчищают место под стелу «Город трудовой доблести»

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«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почётного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить Победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — считает вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» приняли в 2020 году. Почётный статус присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Обнуление транспортного налога

Ещё одной важной социальной инициативой станет возможное принятие законопроекта об освобождении от транспортного налога ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших. Примечательно, что с инициативой вышли сразу две фракции — «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Претендовать на льготу смогут те владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил.

Как посчитали в АКЗС, потенциально льготой смогут воспользоваться более 23 тысяч жителей региона, из них 21 813 человек — это ветераны боевых действий, ещё чуть больше 1500 человек — члены семей погибших силовиков и военнослужащих.

В Сибири льгота по уплате налога для ветеранов боевых действий есть в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также Красноярском крае. В случае принятия «нулевая» ставка в Алтайском крае начнёт действовать с 1 января 2023 года.

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Бесплатная помощь для медиков. Юридическая

Депутаты определят порядок оказания бесплатной юридической помощи медработникам. Ещё в июне на сессии АКЗС приняли законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края». Помимо материальных мер поддержки, документ закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой его чести, достоинства и деловой репутации.

Теперь краевые законотворцы предлагают включить медработников в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи в рамках госсистемы по предоставлению данной услуги. Это может быть правовое консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах и т.п.

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Также депутаты АКЗС на сессии официально прекратят полномочия скончавшегося в июле парламентария от КПРФ Петра Тютюнникова. Поскольку он избирался от одномандатного округа, предстоит провести довыборы. По закону они пройдут в сентябре 2023 года. До этого времени кресло парламентария останется вакантным.

Подробный репортаж с сессии Алтайского Заксобрания читайте на amic.ru в четверг, 25 августа.

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