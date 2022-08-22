Депутаты краевого Заксобрания после летних каникул, продолжавшихся два месяца, вновь вернутся к парламентской деятельности. Судя по повестке, августовская сессия не обещает жарких споров и продолжительных дискуссий, да и повестка заседания вышла не слишком насыщенной. Тем не менее народные избранники рассмотрят несколько важных инициатив. Среди них — новые послабления для малого и среднего бизнеса, присвоение Рубцовску звания «Город трудовой доблести», утверждение кандидатур новых почётных граждан Алтайского края и освобождение от транспортного налога ветеранов боевых действий. Подробности предстоящей сессии — в обзоре amic.ru.

Адресная поддержка малого бизнеса

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму и краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов разработали проект поправок в закон «О налоге на имущество организаций на территории Алтайского края». Авторы предлагают уменьшить базу, с которой исчисляется налог на имущество организаций, на величину кадастровой стоимости — 300 кв. м объекта недвижимости. Аналогичный закон уже работает в ряде регионов страны.

«Фактически это льгота в виде налога на имущество на площадь менее 300 кв. м. Это один объект по выбору предпринимателя. В случае если площадь объекта меньше 300 кв. м, то налог на имущество будет равен нулю. Если больше, то 300 кв. м будут по ставке 0%, а остальное — по кадастровой стоимости», — объяснил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

Новости

Политика Подспорье для бизнеса. Депутаты АКЗС хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций

Налоговые послабления будут касаться офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-деловых и торговых центров (и помещений в них). «Дополнительные условия — эти предприятия уже должны заниматься такой деятельностью не менее двух лет. Это нужно, чтобы не было дробления бизнеса под льготу. На предприятии должны быть работники — не менее трёх человек, и у этих работников должен быть определённый уровень заработной платы. Мы его исчисляем с коэффициентом к величине прожиточного минимума, отдельно для сельских и городских предпринимателей», — рассказал Семёнов.

Изменения в закон позволят поддержать малый и средний бизнес, а также сохранить рабочие места. «Эта льгота фактически для всех, главное, чтобы у предпринимателя были работники, которые получают зарплату не ниже определённого порога. И мы ограничиваем не облагаемую налогом площадь, чтобы большие объекты не выпали из налогооблагаемой базы. В первую очередь эта льгота рассчитана на малый и микробизнес. Хотя и предприниматели с большими оборотами тоже смогут этой льготой воспользоваться», — подчеркнул Семёнов.

Законопроект депутаты рассмотрят в двух чтениях. Он может вступить в силу с 1 января 2023 года.

Новости

Прочее Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса

Почётных граждан в крае станет больше

Народные избранники по многолетней традиции на августовской сессии утвердят две новые кандидатуры на звание «Почётный гражданин Алтайского края». В этом году ими станут ветеран Бийского олеумного завода, почётный гражданин наукограда, почётный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Анатолий Ананьин и руководитель Барнаульского филиала благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги Валерий Регер.

Анатолий Ананьин проработал на предприятии более 50 лет, прошёл путь от аппаратчика до директора. Он автор 45 рационализаторских предложений и более 35 изобретений. Валерий Регер начинал старшим осмотрщиком вагонов депо станции «Алтайская», в итоге же стал начальником Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. После этого Регер возглавил территориальное отделение профсоюза РЖД и филиал благотворительного фонда Западно-Сибирской железной дороги.

Новости

Прочее "Люди-легенды" Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали почетными гражданами региона

Рубцовск пошёл по пути Барнаула

Краевые парламентарии намерены рассмотреть вопрос о присвоении Рубцовску почётного звания «Город трудовой доблести». Ранее в АКЗС с ходатайством обратились депутаты Рубцовского горсобрания. В 2020 году в рамках онлайн-проекта «Доблесть Алтая» для жителей региона провели голосование за населённый пункт, достойный звания «Город трудовой доблести». В списке претендентов тогда были Барнаул, Бийск, Новоалтайск. По итогам наибольшее количество голосов набрала краевая столица, получившая такой статус в 2021 году. За Рубцовск в общей сложности удалось собрать чуть больше 9 тысяч подписей, что составляет 6,5% местного населения.

Рубцовчане считают, что их город тоже достоин носить почётное звание, поэтому в АКЗС продолжают обращаться инициативные группы жителей. Напомним, во время Великой Отечественной войны Рубцовск являлся мощным промышленным центром. На его территории располагались крупные предприятия, выпускавшие гражданскую и военную технику. Например, завод АТЗ был единственным производителем тракторов для фронта и тыла, а на Алтайском заводе тракторного электрооборудования выпускалось до 95% изделий для всех массовых тракторов и комбайнов в стране. Впоследствии город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

Новости

Общество В Барнауле расчищают место под стелу «Город трудовой доблести»

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почётного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить Победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — считает вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Напомним, федеральный закон «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» приняли в 2020 году. Почётный статус присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Обнуление транспортного налога

Ещё одной важной социальной инициативой станет возможное принятие законопроекта об освобождении от транспортного налога ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших. Примечательно, что с инициативой вышли сразу две фракции — «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду». Претендовать на льготу смогут те владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил.

Как посчитали в АКЗС, потенциально льготой смогут воспользоваться более 23 тысяч жителей региона, из них 21 813 человек — это ветераны боевых действий, ещё чуть больше 1500 человек — члены семей погибших силовиков и военнослужащих.

В Сибири льгота по уплате налога для ветеранов боевых действий есть в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также Красноярском крае. В случае принятия «нулевая» ставка в Алтайском крае начнёт действовать с 1 января 2023 года.

Новости

Авто В МВД предложили снизить транспортный налог за добровольный техосмотр

Бесплатная помощь для медиков. Юридическая

Депутаты определят порядок оказания бесплатной юридической помощи медработникам. Ещё в июне на сессии АКЗС приняли законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края». Помимо материальных мер поддержки, документ закрепляет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой его чести, достоинства и деловой репутации.

Теперь краевые законотворцы предлагают включить медработников в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи в рамках госсистемы по предоставлению данной услуги. Это может быть правовое консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, а также представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах и т.п.

Новости

Вопрос дня Что даст Алтаю закон о статусе медработника и сколько будут доплачивать молодым врачам?

Также депутаты АКЗС на сессии официально прекратят полномочия скончавшегося в июле парламентария от КПРФ Петра Тютюнникова. Поскольку он избирался от одномандатного округа, предстоит провести довыборы. По закону они пройдут в сентябре 2023 года. До этого времени кресло парламентария останется вакантным.

Подробный репортаж с сессии Алтайского Заксобрания читайте на amic.ru в четверг, 25 августа.