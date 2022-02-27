SWIFT готовится отключить российские банки

Сейчас организация выясняет подробности об объектах России у европейских властей

27 февраля 2022, 06:19

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, а также готовится исполнить решение Европы после “правового распоряжения”. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости.

“Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению”, — говорится в заявлении SWIFT.

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями западных стран. Их точный список не приводится.

Страны Запада договорились об отключении российских банков от SWIFT

Страны Запада договорились об отключении российских банков от SWIFT

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