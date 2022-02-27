SWIFT готовится отключить российские банки

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, а также готовится исполнить решение Европы после “правового распоряжения”. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА Новости.

“Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению”, — говорится в заявлении SWIFT.

Напомним, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Под ограничение должны попасть банки, которые ранее уже оказались под санкциями западных стран. Их точный список не приводится.