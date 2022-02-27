Страны Запада договорились об отключении российских банков от SWIFT
Под ограничение попадут финансовые организации, против которых ранее вводили санкции
Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.
“Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT”, — отметил он.
При этом западные страны решили ещё больше ограничить возможности российского ЦБ по поддержке курса рубля за счёт международных финансовых сделок.
“Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство”, — сообщил Хебештрайт.
Как сообщает РИА Новости, Евросоюз также намерен лишить российских “олигархов” возможности использовать свои международные финансовые активы, а также заморозить активы Центробанка России.