Страны Запада договорились об отключении российских банков от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились об отключении некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

“Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT”, — отметил он.

При этом западные страны решили ещё больше ограничить возможности российского ЦБ по поддержке курса рубля за счёт международных финансовых сделок.

“Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство”, — сообщил Хебештрайт.

Новости

Экономика Смогут ли россияне пользоваться банковскими картами при отключении России от SWIFT?

Как сообщает РИА Новости, Евросоюз также намерен лишить российских “олигархов” возможности использовать свои международные финансовые активы, а также заморозить активы Центробанка России.