У думы женское лицо. Спикером БГД снова выбрали ректора Галину Буевич

Единоросс Галина Буевич сохранила должность председателя Барнаульской гордумы. Её на этот пост переизбрали на первом заседании БГД в четверг, 29 сентября. Решение приняли большинством, но не единогласно, передаёт из зала заседания корреспондент amic.ru.

За её назначение проголосовало 29 депутатов из 36 присутствовавших на сессии. Буевич поддержала фракция «Единая Россия». Но и, очевидно, некоторые депутаты фракций «Новые люди» или «Справедливая Россия — За правду». Они не выдвигали своих кандидатов на этот пост.

Ещё три голоса получил депутат от КПРФ, общественник Юрий Красильников. Во фракции как раз три человека. Два голоса у представителя ЛДПР, индивидуального предпринимателя Алексея Скосырского (во фракции лишь два депутата).

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Решение о распределении платных постов (а их на 40 мандатов всего четыре) будет немного позднее. Но, судя по данным amic.ru, один из них будет именно для Галины Буевич. При этом в прошлом созыве она возглавляла БГД на неосвобождённой основе, основным местом её работы тогда так и остался Алтайский институт культуры, где она в статусе ректора с 2015 года. Впрочем, теперь ей придётся оставить пост в вузе.

Буевич была главным претендентом на «спикерство» ещё до начала избирательной кампании. Судя по всему, именно это обеспечило ей проходное место в списке партии.

Галине Буевич 62 года. Высшее образование она получила в институте культуры, по специальности библиотекарь. И почти всю профессиональную жизнь там и отработала. Перед избранием она рассказала депутатам, что главная задача БГД — нормотворчество, а депутатов — участие в работе комитетов думы и взаимодействие с парламентом края и страны в решении вопросов избирателей.

«Людям всё равно, где чей уровень полномочий. Городские депутаты должны доносить до коллег все проблемы и предложения и решать их совместно», — сказала она.

И призвала депутатов работать с избирателями постоянно, а не только перед выборами.

Красильников в своей речи сделал несколько заявлений в привычном ему оппозиционном духе. Он сказал, что думу должен возглавить мужчина, обязательно из другой партии (не из ЕР, в которой состоит глава исполнительной власти, мэр города Вячеслав Франк). И что БГД, наконец, должна перестать быть беззубой и идти на поводу у администрации города.

Скосырский выступать не стал.

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Если спикер БГД останется тот же, то вот заместитель будет новый. В прошлом созыве статус правой руки Буевич имел единоросс Сергей Струченко. В этом будет — Андрей Солодилов, председатель совета директоров Барнаульского пивзавода. А ещё он, как и в прошлом созыве, возглавит комитет по бюджету, налогам и финансам. Он набрал 27 голосов. Кстати, ещё на пост зама претендовали депутат ЛДПР, гендиректор частной компании Анна Юферева, депутат от «Справедливой России — За правду», арбитражный управляющий Степан Лютов и коммунист-бизнесмен Сергей Немчинов.

Кто возглавит другие комитеты — читайте в следующем материале.