Все депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции от ЕС

Все депутаты Государственной Думы от Алтайского края попали под санкции Евросоюза, которые ввели после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Единороссы Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Владимир Шаманов, члены КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова, а также член “Справедливой России — За правду” Александр Терентьев поддержали документ.

Санкции могут включать в себя запрет на въезд в европейские страны, заморозку активов и счетов при их наличии в ЕС.

Напомним, 22 февраля Евросоюз в качестве ответа на признание республик ввёл пакет санкций, в том числе против 351 члена Госдумы. Отметим, что решение было принято единогласно.