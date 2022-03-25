Зарплата растет, бюджет с профицитом. Глава Алейска отчитался о своей работе в 2021 году

Глава города Алейска Иван Маскаев отчитался о проделанной работе за 2021 год перед депутатами городского Собрания. На заседании присутствовал представитель Алтайского краевого Законодательного Собрания Юрий Матвейко.

Что было сделано в 2021?

Иван Маскаев отметил, что, несмотря на сложную обстановку, в администрации принимали продуманные и взвешенные решения, которые привели к позитивным результатам. Так, в городе отмечается рост средней заработной платы (среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям составила 35 484 рубля), причём она выплачивалась без задержек, население получало все необходимые меры социальной поддержки, продолжалась реализация нацпроектов.

Позитивные изменения отмечаются практически во всех сферах жизнедеятельности города: жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, реализации федеральных, краевых и муниципальных программ, образования, культуры, спорта, здравоохранения и т.д.

В 2021 году в Алейск приехали 12 молодых врачей по программе «Земский доктор», благодаря программам благоустройства построена спортивная площадка в городском парке, привели в порядок переулки Банковский и Горевский, отремонтированы дворы. Провели капитальный ремонт дорог военного городка, переулка Ульяновского, улиц Мира и Барнаульской. За минувшее лето высажено более 300 деревьев — и это только в городском парке. Сеть уличного освещения увеличилась на 6 км.

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2021 году составил 658,3 млн рублей.

Общий объём доходов городского бюджета составил 687 млн рублей, расходов — 680 млн рублей. Профицит — 7 млн.

Что планируют сделать в 2022?

Иван Маскаев определил ключевые задачи на 2022 год. Среди них — активизация деятельности по мобилизации собственных доходов, участие в реализации федеральных и краевых программах, обеспечение бесперебойного функционирования системы ЖКХ.

Также в этом году запланировано строительство котельной по улице Мира, 24д. Переулок Пляжный ждёт капитальный ремонт дорожного полотна, отремонтируют также городской стадион и здание центральной библиотеки. Продолжится комплексное благоустройство общественных пространств, дворовых территорий многоквартирных домов.