Полная готовность. Почему барнаульские семьи часто выбирают квартиры в завершенных ЖК

Большинство квартир в комплексах выкупают на этапе строительства, однако небольшое число лотов остается нераспроданным

15 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHgA6sb

ЖК "Дружба", ул. Шевченко, 135 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Планировка квартиры, расположение дома, удобная транспортная развязка, наличие социальных учреждений — это одни из главных параметров при выборе новостройки. Однако нередко к ним добавляется еще и степень готовности ЖК. И порой это становится решающим фактором. Риелторы и застройщики объясняют: квартиры в завершенном проекте — это продукт для тех, кто не готов ждать, кто уже завтра планирует начать ремонт и в ближайшее время въехать в новое жилье. Но есть нюанс: иногда после сдачи ЖК свободных квартир остается крайне мало. Подробнее — в нашем материале.

Плюсы "после"

Количество квартир в российских новостройках, которые реализуют после сдачи ЖК, составляет 15–20%. Такие данные приводит госкомпания "Дом.рф". Однако это естественный процесс, отмечают аналитики: в первую очередь "расходятся" студии, одно- и двухкомнатные квартиры. А вот "трешки", "четырешки" и другие крупногабаритные варианты ищут покупателей чуть дольше. И главная целевая аудитория этих квартир — семьи с детьми.

"Семьи с детьми выбирают трех- и четырехкомнатные квартиры, когда дом находится в высокой степени готовности или уже сдан. Чтобы приобрести жилье, семья чаще всего продает уже имеющуюся недвижимость и добавляет накопления или средства ипотеки. Но на период строительства людям нужно где-то жить, а это дополнительные траты. Поэтому квартира в готовом доме — это возможность быстро заехать: во время ремонта (в среднем три-шесть месяцев) семья может пожить у родственников или снять жилье", — прокомментировали amic.ru тенденцию в строительной компании "Авангард".

Еще один плюс готовой квартиры — возможность оценить уже существующее благоустройство дома, общественные зоны внутри ЖК (а не по рендерам), познакомиться с соседями, "протестировать" скорость и размеры лифтов в доме, а также качество отделки в подъездах и на этажах.

На любой вкус

Кстати, компания "Авангард" в августе 2026 года сдала в эксплуатацию очередной проект — 16-этажный ЖК "Дружба" на ул. Шевченко, 135. В компании отметили, что 97% квартир были реализованы в период строительства дома. Однако некоторые варианты пока свободны. Эти квартиры продаются от застройщика по договору купли-продажи и подходят под льготную семейную программу (6%). Так, среди доступных предложений есть вариант площадью 65,2 кв. м (с балконом).



Планировка квартиры 65,2 квадратного метра (с балконом) / Фото: предоставлено компанией "Авангард"

"У квартиры — свободная планировка без перегородок, что дает семье возможность реализовать свой сценарий жизни. Кто-то захочет выделить зону кухни, кто-то — совместить ее с просторной гостиной. Кому-то нужно три или две просторные спальные комнаты, другим — три поменьше. Важно, что в квартире есть два санузла, балкон остеклен", — отметили в отделе продаж компании.

Также в ЖК есть непроданные квартиры площадью 72,7 кв. м (с балконом). Они выходят на две стороны — во двор и на ул. Шевченко. Здесь предусмотрена детская, мастер-спальня и просторная кухня-гостиная, а в коридоре возможно установить вместительный шкаф.

Планировка квартиры 72,7 "квадрата" / Фото: предоставлено компанией "Авангард"

"Планировки "евроформатов" с объединенными кухнями-гостиными — это устоявшийся тренд последних лет, и сдавать позиции он пока не собирается. Главное преимущество этих помещений — большая площадь, где можно встретить гостей, устроить семейный ужин, посмотреть кино. Мамы, не отрываясь от приготовления обедов и ужинов, могут присматривать за детьми, ведь пространства гостиной хватит для детских забав", — подчеркнули в отделе продаж "Авангарда".

Выдачу ключей от квартир в ЖК "Дружба" девелопер начал в августе, и многие новоселы уже приступили к ремонту. В "Авангарде" отметили, что для семей, которые планируют покупку готовых квартир, доступен ремонт от подрядчика. Это существенно экономит средства, силы и нервы на поиск подходящей бригады.

Дом с комфортом

Комплекс "Дружба" на ул. Шевченко, 135, — это 16-этажный дом, построенный по монолитно-каркасной технологии. Он находится практически в "сердце" города — на пересечении пер. Ядринцева и ул. Шевченко. В шаговой доступности — вся инфраструктура центра: учебные заведения, госорганы, а также административные, социальные и торговые объекты. Внутри —240 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Первый этаж ЖК отдан под коммерцию. Уже известно, что часть помещений займет продуктовый супермаркет.

В двухуровневом подземном паркинге дома предусмотрено 66 машино-мест. Попасть в него можно с помощью автоматического подъемника (всего их два). Он может доставить машину как на минус первый уровень, так и на минус второй.

Входные группы (подъезды, лифтовые) отделаны декоративной штукатуркой и керамогранитом, выполнено современное стильное освещение. Как отметили в компании, для входных групп был разработан дизайн-проект, который на 100% воплощен в жизнь.

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