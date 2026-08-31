"Семейный" дом с современным комфортом. В центре Барнаула сдали ЖК "Дружба"

Сейчас компания передает дольщикам ключи от квартир

31 августа 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ2psuj

ЖК "Дружба", ул. Шевченко, 135 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Десятки радостных лиц, детский смех, объятия, дружеские рукопожатия и, конечно, долгожданный звон ключей: в центре Барнаула сдали крупный ЖК, и сейчас дольщики принимают квартиры. Комплекс "Дружба" на ул. Шевченко, 135, — это 16-этажный дом с двухуровневым подземным паркингом, просторной наземной парковкой и дизайнерскими входными группами. Корреспонденты amic.ru одними из первых побывали в доме, протестировали автоподъемник, прогулялись по этажам, поговорили с жильцами и представителями компании. Подробнее — в нашем материале.

Комфорт "тихого" центра

Семья Ощепковых — Алексей, Милена и их сын Роман — одной из первых получила ключи от квартиры. Говорят, это одно из самых важных событий для молодой семьи, которое они с нетерпением ждали. ЖК "Дружба" выбрали в первую очередь за выгодную локацию: центр города, удобная транспортная развязка, близость и достаточное количество социальных объектов, в том числе детских садов и школ.

Алексей Ощепков на приемке квартиры в ЖК Дружба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Квартиру мы выбирали долго и основательно: были важны и репутация застройщика, и его ранее реализованные проекты, и технология строительства ЖК. Также играли роль планировка квартиры — в данном случае мы получили свободную площадь, которую можем обустроить по своему желанию. Еще нам понравилось, что дом находится в "тихом" центре: он удален от центральных магистралей, поэтому в квартире будет не так шумно. Ну и вид из окон потрясающий", — сообщил amic.ru Алексей Ощепков.

Владислав и его жена Наталья также трепетно выбирали квартиру для детей как первое жилье. Говорят, что понравилось соотношение цены и качества, расположение дома, благоустройство. При приемке квартиры семья убедилась в том, что все ожидания соответствуют действительности.

Владислав и Наталья в ЖК "Дружба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Локация была в приоритете, потому что это центр города. Все необходимое на территории дома имеется, и даже больше. Есть парковочные места, есть оборудованная детская площадка. Важно, что она огорожена, потому что здесь серьезный автомобильный трафик, и мы не будем беспокоиться за наших детей", — отметил Владислав.

С заботой о жильцах

Дом на ул. Шевченко, 135, — это очередной проект компании "Авангард". Застройщику микрорайон хорошо знаком: это уже третий дом в ЖК "Дружба" (ранее возведенные дома находятся на ул. Крупской, 124 и 118), а сейчас девелопер осваивает площадку на ул. Папанинцев, 155.

В ЖК "Дружба" — 16 наземных этажей. Попасть в дом можно как с пер. Ядринцева, так и с ул. Шевченко. Входные группы (подъезды, лифтовые) отделаны декоративной штукатуркой и керамогранитом, выполнено современное стильное освещение. Как отметили в компании, для входных групп был разработан дизайн-проект, который на 100% воплощен в жизнь. Первый этаж ЖК отдан под коммерцию. Уже известно, что часть помещений займет продуктовый супермаркет.

Двор и общественные пространства в ЖК "Дружба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двор комплекса — закрытый и без автомобилей. Здесь расположилась разновозрастная детская площадка с травмобезопасным резиновым покрытием. Территория ЖК закрыта от посторонних, а жильцы смогут попасть во двор как через сквозные подъезды, так и через калитки.

"У всех жильцов будет доступ на территорию с помощью системы "Умный дом" от "Ростелекома". Ворота и калитки будут открываться через приложение. Через это же приложение жильцы смогут попасть в подъезды и подземный паркинг, а также получить доступ к видеонаблюдению. Оно будет осуществлено по всему периметру ЖК в режиме онлайн", — рассказывает главный инженер компании Антон Пономарев.

Подземный паркинг в ЖК "Дружба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В двухуровневом подземном паркинге дома предусмотрено 66 машино-мест. Попасть в него можно с помощью автоматического подъемника (всего их два). Он может доставить машину как на минус первый уровень, так и на минус второй. Управление — простое, время ожидания — несколько секунд.

Дополнительно 72 машино-места размещены на прилегающей территории, в парковочном кармане вдоль пер. Ядринцева — на месте аварийного одноэтажного дома. Как отметили в компании, ранее девелопер выкупил 75% участка, но с собственником оставшихся 25% не удавалось договориться на протяжении всего строительства. Это не позволяло снести здание.

В компании отметили: они могли бы оставить аварийный дом и соорудить вокруг него забор, однако так объект портил бы внешний вид квартала и оживленного пер. Ядринцева. Кроме того, застройщик понимал: если он не договорится о выкупе и сносе здания, то никто другой этого уже никогда не сделает. В итоге в июле компании удалось согласовать с собственником сделку, аварийный дом был демонтирован, а на его месте появились дополнительные машино-места.

Снос аварийного дома и благоустройство территории в ЖК "Дружба" / Фото: предоставлено компанией "Авангард"

Выдавать ключи от квартир в ЖК будут еще в течение двух-трех недель. После этого обслуживание дома перейдет к управляющей компании "Орион". С ней уже подписан договор о сотрудничестве.

"Мы готовы хоть за один день передать все ключи. Но многие собственники живут в соседних городах и селах, а некоторые — в другой стране. Поэтому подстраиваемся как можем, работаем в субботу и воскресенье", — добавили в компании.

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