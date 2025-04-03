Полноценная весна. О погоде в Алтайском крае 3 апреля

По востоку будет прохладнее — от +6 до +11 градусов

03 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По востоку будет прохладнее – от +6 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Интенсивное снеготаяние. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.