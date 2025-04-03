Полноценная весна. О погоде в Алтайском крае 3 апреля
По востоку будет прохладнее — от +6 до +11 градусов
03 апреля 2025, 06:00, ИА Амител
Весна / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 3 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По востоку будет прохладнее – от +6 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается интенсивное снеготаяние. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Интенсивное снеготаяние. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
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