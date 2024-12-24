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"Получим, что заслужили". Таролог о том, что ждет Алтай и его жителей в 2025-м

Нужно проще относиться ко всему происходящему, советует специалист

24 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

В 2025 году Алтайский край ждет справедливый исход, регион получит все, что обещано. В том числе инвестиции и новые производства. Такой прогноз по просьбе amic.ru сделала для Алтайского края на Новый год барнаульский таролог Галина Петрик.

В качестве ключевой для Алтайского края на 2025 год выпала карта "Справедливость", говорит Петрик:

"Основной аркан – Справедливость: мы получим то, что заслужили. Усилия, которые вкладывались в развитие края в предыдущий период, уверенно проявятся в 2025 году. В целом я вижу четкий, стабильный год: то, о чем мы просили прежде и что нам было обещано – нам дадут".  Таролог также увидела, что в высших эшелонах алтайской власти возможны перемены, которые приведут к более строгим и структурированным решениям и действиям. Возможен приход во власть нового мудрого человека с управленческими подходами, которые будут находиться за привычными рамками для жителей Алтайского края.

"Относитесь ко всему происходящему проще, – посоветовала таролог. – Глобальных катаклизмов я не вижу, наоборот, 2025 год нашему региону даст возможности проявить себя мастером своего дела, раскрыть собственный аутентичный потенциал. Будут открываться новые производства, придут новые партнеры и инвестиции".

Напомним, в 2024 году таролог предсказывала Алтайскому краю достаточно много событий, которые особых перемен региону не сулили. Судьбу региона на 2024 год определял аркан Луны. По трактовке Петрик это значило, что край будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации. Чтобы сравнить, насколько достоверным был прогноз, читайте материал: "Закончится ли спецоперация? Таролог дала предсказание на 2024 год для России и Алтая".

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Алтайский край Новый год
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Комментарии 7

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Гость

08:32:05 24-12-2024

Тарологи, астрологи, многоженство и Матфей позимник. 2025 год на носу
Стоит ли удивляться тому как мы живём

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Гость из будущего

09:01:57 24-12-2024

Гость (08:32:05 24-12-2024) Тарологи, астрологи, многоженство и Матфей позимник. 2025 го...
Никакого удивления. И в одном этот "специалист" прав: мы получили ровно то, что заслужили...

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Musik

09:41:58 24-12-2024

Гость из будущего (09:01:57 24-12-2024) Никакого удивления. И в одном этот "специалист" прав: мы... да.
кто 35тыр.
кто 40 мультов с конфискацией.

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про желания...

10:24:50 24-12-2024

Посмотришь Ёлку желаний на Первом канале, и кажется, все дети на Новый год хотят гусли, валенки, икону и увидеть Вологду. И чтоб барин мешок репы подарил.

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гость

11:19:47 24-12-2024

про желания... (10:24:50 24-12-2024) Посмотришь Ёлку желаний на Первом канале, и кажется, все дет... почему не просят балалайки?Это упущение преподавателей

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гость

11:22:30 24-12-2024

назад в мракобесие ,почему этот таролог не в правительстве Алтайского края?ведь на сколько прще было бы работать

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Гость

13:49:15 24-12-2024

Осталось выяснить, что понимает эта головой битая вселенная под тем что мы заслужили.

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