"Получим, что заслужили". Таролог о том, что ждет Алтай и его жителей в 2025-м

Нужно проще относиться ко всему происходящему, советует специалист

24 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

В 2025 году Алтайский край ждет справедливый исход, регион получит все, что обещано. В том числе инвестиции и новые производства. Такой прогноз по просьбе amic.ru сделала для Алтайского края на Новый год барнаульский таролог Галина Петрик.

В качестве ключевой для Алтайского края на 2025 год выпала карта "Справедливость", говорит Петрик:

"Основной аркан – Справедливость: мы получим то, что заслужили. Усилия, которые вкладывались в развитие края в предыдущий период, уверенно проявятся в 2025 году. В целом я вижу четкий, стабильный год: то, о чем мы просили прежде и что нам было обещано – нам дадут". Таролог также увидела, что в высших эшелонах алтайской власти возможны перемены, которые приведут к более строгим и структурированным решениям и действиям. Возможен приход во власть нового мудрого человека с управленческими подходами, которые будут находиться за привычными рамками для жителей Алтайского края.

"Относитесь ко всему происходящему проще, – посоветовала таролог. – Глобальных катаклизмов я не вижу, наоборот, 2025 год нашему региону даст возможности проявить себя мастером своего дела, раскрыть собственный аутентичный потенциал. Будут открываться новые производства, придут новые партнеры и инвестиции".

Напомним, в 2024 году таролог предсказывала Алтайскому краю достаточно много событий, которые особых перемен региону не сулили. Судьбу региона на 2024 год определял аркан Луны. По трактовке Петрик это значило, что край будет часто сталкиваться с ложным, недостоверным, исковерканным предоставлением информации. Чтобы сравнить, насколько достоверным был прогноз, читайте материал: "Закончится ли спецоперация? Таролог дала предсказание на 2024 год для России и Алтая".