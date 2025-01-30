Как легализация майнинга повлияет на сферу добычи криптовалют в России?

Хоть правила налогообложения для криптовалютчиков и появились, не все будут торопиться работать "вбелую"

30 января 2025, 08:14, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie

С 1 января 2025 года в России вступили в силу правила налогообложения криптовалютного рынка, благодаря которым крипту признали имуществом. В Алтайском крае официально майнинг не запрещен, но вставать на учет в налоговой и добровольно отдавать часть заработанных средств майнерам не хочется.

До недавнего времени эта сфера была вне правового поля и ничем не регулировалась, но теперь правила стали более-менее ясны. Для майнеров ввели порядок уплаты налогов и налоговую отчетность. О первых шагах к легализации майнинга в стране радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал практикующий юрист Денис Наземцев.

Эксперт отметил, что участников рынка обязали регистрироваться в реестре и предоставлять данные о добытых криптовалютах. Есть три категории лиц, которые этим могут заниматься.

"Первая – это юридические лица, в том числе промышленные майнеры и операторы майнинговых инфраструктур. Вторая категория – индивидуальные предприниматели, они тоже должны сообщать о своей деятельности. Третья категория – это физические лица, которые могут майнить для личных нужд без регистрации, но только если их энергопотребление остается в рамках установленных лимитов – 6000 кВт⋅ч в месяц", – заявил юрист.

Мнением о законах в области криптовалютного бизнеса поделился и аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Он считает, что законность в криптобизнесе больше интересует крупные компании, а говорить о существенном влиянии отрасли на российскую экономику или экономику в отдельных регионах страны нельзя.

"В целом объемы добываемой криптовалюты не столь значительные, если взять весь объем майнинга в мире. При этом легализация майнинга – это не только налоги, это еще и новые рабочие места, более прозрачная и понятная тарификация. Майнеры хотят защиты своих прав, хотят быть уверенными в отсутствии давления со стороны проверяющих органов. И если в дальнейшем законодательство будет развиваться, то можно будет говорить о привлечении большего объема инвестиций и большего числа игроков в сферу, потому что в целом стоимость электроэнергии в России является довольно выгодной", – подчеркнул эксперт.

Отметим, что в десяти регионах страны майнинг оказался под запретом до 2031 года, поскольку деятельность по добыче крипты ведет к дефициту электричества для населения. Так, в Чечне обещали признать занятие майнингом терроризмом. Еще в трех территориях – Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия – ограничения ввели частично, в определенные месяцы.

"Это сделано для предотвращения злоупотреблений, поскольку сам майнинг является очень энергозатратным процессом. Кроме того, есть важные ограничения. Закон запрещает совмещать майнинг с деятельностью по передаче или продаже электрической энергии, а также с управлением в электроэнергетике. Несмотря на первые попытки легализации майнинга, в законодательстве все же остаются пробелы, которые требуют доработки", – объяснил Наземцев.

"Вбелую" майнить собираются крупные компании, а физлица пока анализируют ситуацию в законодательстве. Предполагается, что участники рынка должны добровольно встать на налоговый учет. Тех, кто решит зарегистрировать себя как майнер, интересует, будет ли государство требовать от них уплаты налогов за доход, полученный ранее неофициально. "Чистосердечных признаний", вероятнее всего, не будет. Тем более если майнер не приносит видимого вреда пользователям электроэнергии на своей территории и остается незамеченным.