"Порочная практика". Матвиенко заявила о резком росте количества ложных самозанятых
Подобная подмена статусов нарушает права работников и требует системного вмешательства
27 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании обратила внимание на распространенную схему ухода от налогов, когда сотрудников фактически переводят в статус самозанятых, сообщают "Известия".
По ее словам, работодатели все чаще оформляют работников как исполнителей по гражданско-правовым договорам, хотя, по сути, они продолжают трудиться в классическом штатном режиме. Матвиенко подчеркнула, что подобные случаи зафиксированы, в частности, в сфере торговли.
«Чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги, – пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, вдруг все стали самозанятыми», – заявила она.
Глава Совфеда добавила, что аналогичная ситуация наблюдается и в ресторанном бизнесе.
«Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями, это не самозанятые», – подчеркнула Матвиенко.
Ранее сообщалось, что самозанятые россияне смогут получать оплачиваемый больничный, но для этого им придется ежемесячно делать страховые взносы – от 1344 рублей. С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования.
12:27:41 27-11-2025
Курьеры!
12:45:52 27-11-2025
А дрюкать-то кого будут? Работодателя или как обычно, холопов?
20:57:59 27-11-2025
Гость (12:45:52 27-11-2025) А дрюкать-то кого будут? Работодателя или как обычно, холопо... Фффсех подряд, до кого дотянутся))
12:48:24 27-11-2025
Да, о чем вы раньше думали когда принимали закон, можно было прописать в законе кто может являться самозанятым, а кто нет, это же ваша недоработка, да теперь устраивают на работу самозанятым, работадатель перекидывает оплату налогов на нанятого работника, но это происходит благодаря вашей работе.
15:22:04 27-11-2025
Гость (12:48:24 27-11-2025) Да, о чем вы раньше думали когда принимали закон, можно было...
Чем они думают, когда продолжают поднимать налоги для тех, кто платил их из последних сил. Чем больше предприятий сейчас обанкротится, тем меньше они соберут налогов, даже повысив ставки.
17:02:49 27-11-2025
А "ложных" представителей власти и депутатов то сколько... (которые только изображают деятельность) Пусть посчитает - и себя не забудет.