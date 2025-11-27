"Порочная практика". Матвиенко заявила о резком росте количества ложных самозанятых

Подобная подмена статусов нарушает права работников и требует системного вмешательства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании обратила внимание на распространенную схему ухода от налогов, когда сотрудников фактически переводят в статус самозанятых, сообщают "Известия".

По ее словам, работодатели все чаще оформляют работников как исполнителей по гражданско-правовым договорам, хотя, по сути, они продолжают трудиться в классическом штатном режиме. Матвиенко подчеркнула, что подобные случаи зафиксированы, в частности, в сфере торговли.

«Чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги, – пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, вдруг все стали самозанятыми», – заявила она.

Глава Совфеда добавила, что аналогичная ситуация наблюдается и в ресторанном бизнесе.

«Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями, это не самозанятые», – подчеркнула Матвиенко.

Ранее сообщалось, что самозанятые россияне смогут получать оплачиваемый больничный, но для этого им придется ежемесячно делать страховые взносы – от 1344 рублей. С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования.