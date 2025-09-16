"Пошел на таран". Выезд на встречку едва не закончился трагедией в Алтайском крае. Видео

Автомобиль внезапно выехал на встречную полосу

16 сентября 2025, 10:20, ИА Амител

На трассе в Троицком районе произошел выезд автомобиля на встречную полосу без логичной причины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, один из водителей внезапно выехал на встречную полосу и пошел на таран. Мужчина предполагает, что водитель либо уснул за рулем, либо действовал намеренно безрассудно.

«К счастью, его автомобиль оказался достаточно прочным и сумел выдержать выезд в кювет, после чего удалось выбраться самостоятельно», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Республике Алтай.