"Пошел на таран". Выезд на встречку едва не закончился трагедией в Алтайском крае. Видео

Автомобиль внезапно выехал на встречную полосу

16 сентября 2025, 10:20, ИА Амител

На трассе в Троицком районе произошел выезд автомобиля на встречную полосу без логичной причины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, один из водителей внезапно выехал на встречную полосу и пошел на таран. Мужчина предполагает, что водитель либо уснул за рулем, либо действовал намеренно безрассудно.

«К счастью, его автомобиль оказался достаточно прочным и сумел выдержать выезд в кювет, после чего удалось выбраться самостоятельно», – отметили в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Республике Алтай.

ДТП Алтайский край

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

10:24:04 16-09-2025

При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

10:31:09 16-09-2025

Гость (10:24:04 16-09-2025) При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул ... Поясни..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:49 16-09-2025

нЕкто (10:31:09 16-09-2025) Поясни..... В лесу живёте что-ли?
В таких случаях всегда виноват водитель который свернул на обочину. Т.к если бы он остался в полосе ДТП не произошло бы.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:15 16-09-2025

Гость (10:56:49 16-09-2025) В лесу живёте что-ли? В таких случаях всегда виноват вод... ДТП не произошло бы? Просто в лоб на полной въехали бы, и все, зато на своей полосе остался бы навсегда. С региком предпринял все действия, чтобы избежать ДТП, оценил ситуацию со встречной полосой и остался жив.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:03 16-09-2025

Гость (11:36:15 16-09-2025) ДТП не произошло бы? Просто в лоб на полной въехали бы, и вс... По ПДД нужно тормозить. На обочину и на встречку выезжать нельзя, тем более там сплошная.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:06 16-09-2025

Гость (12:29:03 16-09-2025) По ПДД нужно тормозить. На обочину и на встречку выезжать не... Ну по правилам и отпор самостоятельно зарвавшемуся ублюдку с ножом нельзя давать, надо полицию вызвать и ждать, пока он вас на нож посадит, а то можно пределы необходимой самообороны превысить. Жизнь, ее в правила не всегда можно запихнуть, вот этот пример с регика тому доказательство. Оттормозился бы и ждал, пока встречка ему в лоб приедет, не тормозя, зато по правилам.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:25 16-09-2025

Гость (10:24:04 16-09-2025) При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул ... В смысле? Почему?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:49 16-09-2025

Гость (10:31:25 16-09-2025) В смысле? Почему?... По ПДД, как это не парадоксально)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:06 16-09-2025

В данном случае отсутствие отбойников позволило избежать ДТП и возможно спасло жизни людей.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:53 16-09-2025

Жуть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:29 16-09-2025

А морда посередине видео обязательна? Ничего толком не видно из-за нее

  8 Нравится
Ответить
