"Пошел на таран". Выезд на встречку едва не закончился трагедией в Алтайском крае. Видео
Автомобиль внезапно выехал на встречную полосу
16 сентября 2025, 10:20, ИА Амител
На трассе в Троицком районе произошел выезд автомобиля на встречную полосу без логичной причины. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, один из водителей внезапно выехал на встречную полосу и пошел на таран. Мужчина предполагает, что водитель либо уснул за рулем, либо действовал намеренно безрассудно.
«К счастью, его автомобиль оказался достаточно прочным и сумел выдержать выезд в кювет, после чего удалось выбраться самостоятельно», – отметили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Республике Алтай.
При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул
10:31:09 16-09-2025
Гость (10:24:04 16-09-2025) При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул ... Поясни..
10:56:49 16-09-2025
нЕкто (10:31:09 16-09-2025) Поясни..... В лесу живёте что-ли?
В таких случаях всегда виноват водитель который свернул на обочину. Т.к если бы он остался в полосе ДТП не произошло бы.
11:36:15 16-09-2025
Гость (10:56:49 16-09-2025) В лесу живёте что-ли? В таких случаях всегда виноват вод... ДТП не произошло бы? Просто в лоб на полной въехали бы, и все, зато на своей полосе остался бы навсегда. С региком предпринял все действия, чтобы избежать ДТП, оценил ситуацию со встречной полосой и остался жив.
12:29:03 16-09-2025
Гость (11:36:15 16-09-2025) ДТП не произошло бы? Просто в лоб на полной въехали бы, и вс... По ПДД нужно тормозить. На обочину и на встречку выезжать нельзя, тем более там сплошная.
12:55:06 16-09-2025
Гость (12:29:03 16-09-2025) По ПДД нужно тормозить. На обочину и на встречку выезжать не... Ну по правилам и отпор самостоятельно зарвавшемуся ублюдку с ножом нельзя давать, надо полицию вызвать и ждать, пока он вас на нож посадит, а то можно пределы необходимой самообороны превысить. Жизнь, ее в правила не всегда можно запихнуть, вот этот пример с регика тому доказательство. Оттормозился бы и ждал, пока встречка ему в лоб приедет, не тормозя, зато по правилам.
10:31:25 16-09-2025
Гость (10:24:04 16-09-2025) При ДТП он бы ещё и виноват был, что на обочину свернул ... В смысле? Почему?
10:57:49 16-09-2025
Гость (10:31:25 16-09-2025) В смысле? Почему?... По ПДД, как это не парадоксально)
10:40:06 16-09-2025
В данном случае отсутствие отбойников позволило избежать ДТП и возможно спасло жизни людей.
11:19:53 16-09-2025
Жуть
11:21:29 16-09-2025
А морда посередине видео обязательна? Ничего толком не видно из-за нее