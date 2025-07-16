На Алтае трое туристов погибли в ДТП с грузовиком

Среди погибших есть ребенок

16 июля 2025, 13:37, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай

Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Республике Алтай, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП случилось днем 15 июля на Чуйском тракте рядом с селом Манжерок.

Семья из Новосибирской области ехала в Nissan Serena. По предварительным данным республиканского Следкома, водитель микроавтобуса при обгоне выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с фурой Shacman.

В Nissan находились шесть человек, из них две женщины и 13-летний подросток погибли. Водитель и еще два пассажира, в том числе ребенок, госпитализированы. В больницу также попал водитель фуры.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.