На Алтае трое туристов погибли в ДТП с грузовиком
Среди погибших есть ребенок
16 июля 2025, 13:37, ИА Амител
Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Республике Алтай, пишет "КП-Новосибирск".
ДТП случилось днем 15 июля на Чуйском тракте рядом с селом Манжерок.
Семья из Новосибирской области ехала в Nissan Serena. По предварительным данным республиканского Следкома, водитель микроавтобуса при обгоне выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с фурой Shacman.
В Nissan находились шесть человек, из них две женщины и 13-летний подросток погибли. Водитель и еще два пассажира, в том числе ребенок, госпитализированы. В больницу также попал водитель фуры.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
13:54:15 16-07-2025
Что с невиновным водителем фуры? Он не сильно пострадал? Кто ему возместит ущерб, как моральный так и материальный?
14:34:21 16-07-2025
Гость (13:54:15 16-07-2025) Что с невиновным водителем фуры? Он не сильно пострадал? Кто... Не надо глумиться, две женщины и ребенок на "встречку" не выезжали.
15:15:26 16-07-2025
Гость (14:34:21 16-07-2025) Не надо глумиться, две женщины и ребенок на "встречку" не вы... Вы там были? Уверены что не выезжали?
14:21:51 16-07-2025
Правый руль, рискованный маневр на закрытом повороте, финал предсказуем....
14:30:15 16-07-2025
ППШариков (14:21:51 16-07-2025) Правый руль, рискованный маневр на закрытом повороте, финал ... Каскадёры
22:04:54 16-07-2025
Гость (14:30:15 16-07-2025) Каскадёры ... Не угадал, каскадер своей жизнью рискует обычно вместо кого-то, а эти упыри на встречке чужие жизни частенько забирают.
14:37:04 16-07-2025
ППШариков (14:21:51 16-07-2025) Правый руль, рискованный маневр на закрытом повороте, финал ... Чтобы не было рисковых манёвров, умные люди там знак поставили "Обгон запрещён" и сплошную линию разметки нарисовали. Но новосибирский понторез такие понты на юле вертел, и в итоге выпилил половину своей семьи, а так же заминусовал фуру и её водителя в больничку определил. Возле каждого знака "Обгон запрещён" надо ставить камеру, и штрафовать на 100000р минимум. Давно уже Чуйский тракт называют "дорогой смерти", потому что спешащие на отдых по факту спешат в Ад.
15:16:58 16-07-2025
- (14:37:04 16-07-2025) Чтобы не было рисковых манёвров, умные люди там знак постави... Сплошных, как и знаков запрещающих обгон там действительно много, хотя на фото ни того ни другого не видно, но кроме знаков и разметки нужно соблюдать основное правило "НЕ СПЕШИ, Быстро поедешь,тихо понесут"
18:18:12 16-07-2025
ППШариков (15:16:58 16-07-2025) Сплошных, как и знаков запрещающих обгон там действительно м... Сплошную как раз замечательно видно. Или вы считаете, что это Шакмана от удара развернуло?
15:18:22 16-07-2025
- (14:37:04 16-07-2025) Чтобы не было рисковых манёвров, умные люди там знак постави... + 100500. Самоуверенные дураки гробят себя и других, ни в чем не повинных. Этот вот отдохнуть боялся не успеть. Ему теперь с этим жить. И больше он теперь так делать точно не будет. Только поздно.
22:12:11 16-07-2025
ППШариков (14:21:51 16-07-2025) Правый руль, рискованный маневр на закрытом повороте, финал ... Да и ладно если бы один любитель встречки угробился, так они с собой забирают ещё и сами выживают иногда. Ни разу не съездил в Горный за последние лет 10 что бы кто-то в лоб не вылетел, пока разъезжались.
15:18:14 16-07-2025
Семья из Новосибирской области. Этим всё сказано. Вы обращали внимание как носятся по Горному Новосибирцы? Они перед приездом или думают что сохранились и бессмертные, либо у них у всех, как только въезжают в Горный начинается понос. Жаль людей, но это был их выбор. А судя по фото, это случилось примерно там же где погиб Баварин?
16:25:24 16-07-2025
Гость (15:18:14 16-07-2025) Семья из Новосибирской области. Этим всё сказано. Вы обращал... Так Новосибирцы и по Н-ску также носятся. Самые отмороженные и не культурные водители в России.
16:57:00 16-07-2025
Гость (15:18:14 16-07-2025) Семья из Новосибирской области. Этим всё сказано. Вы обращал... "Круче" них только местные....
18:18:03 16-07-2025
Ну вот едет семья на отдых, все расслабились, настроение отпускное, рабочие будни позади, предвкушение такого чудесного времени - ну объясните мне, КАКОГО ХРЕНА вы летите, шары вылупив? Ну смотрите вы на природу, любуйтесь чудесными пейзажами, там красивая дорога такая, река, зелень, ну не спешите вы, наслаждайтесь моментом, и сами живы будете, и горя никому не причините.
10:32:03 17-07-2025
не, не нужны нам четырехполосные дороги, лучше долг африканцам простим