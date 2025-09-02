Автобус, столкнувшийся с легковушкой в Приамурье, регулярно выезжал на встречку. Видео

Число пострадавших увеличилось до 22 человек

02 сентября 2025, 13:25, ИА Амител

В Амурской области раскрылись новые обстоятельства крупного ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Напомним, ДТП произошло во вторник утром, 2 сентября, на трассе Благовещенск – Свободный: Toyota Crown лоб в лоб столкнулась с маршруткой № 533. В результате в больницы доставили 22 пострадавших, среди них несколько детей.

Состояние троих травмированных врачи оценивают как крайне тяжелое, их оперируют. Некоторые пассажиры оказались зажаты в искореженном салоне – пришлось вырезать и выносить на носилках.

«Прокуратура и Следком начали проверку. Выяснилось, что "микрик" не раз создавал опасные ситуации на дороге», – пишет канал.

Сейчас обстоятельства трагедии тщательно проверяются надзорными органами.

