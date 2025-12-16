После трагедии в Одинцово в Госдуме требуют передать охрану школ Росгвардии

Сергей Миронов раскритиковал экономию на безопасности детей и предложил вместо тестирования биометрии установить работающие металлодетекторы и камеры

16 декабря 2025, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После серии нападений в российских школах председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов потребовал кардинально усилить меры безопасности в учебных заведениях. По его мнению, все школы необходимо оснастить работающими металлодетекторами и видеокамерами, а охрану передать сотрудникам Росгвардии, пишет "Газета.ру".

«Доколе государство будет экономить на безопасности детей? Последние события вновь продемонстрировали полное отсутствие системы охраны российских учебных заведений. Разве не понятно, что пенсионеры, безоружные вахтеры, а иногда и просто учителя у входа стоять не должны?» – заявил Миронов.

Он напомнил, что два года назад его партия уже вносила соответствующий законопроект, но в июле 2025 года он был отклонен. По словам Миронова, проблемы с финансированием не помешали правительству анонсировать другой дорогостоящий проект – введение биометрического контроля в школах.

«Вместо введения биометрии, которая "случайно" может попасть в руки мошенников, государству нужно устанавливать специальное оборудование. Именно работающее, а не абы что в качестве мебели. Для охраны нужно привлекать сотрудников Росгвардии или профессиональных охранников после спецподготовки по линии Росгвардии», – подчеркнул политик.

Также, по его мнению, в каждой школе должны работать профессиональные психологи, способные выявлять проблемы у детей. Миронов заявил, что его партия будет настаивать на решении проблемы безопасности.

Напомним, утром 16 декабря в Успенскую школу в подмосковном Одинцово ворвался подросток с ножом, погиб один ребенок, несколько человек ранены.