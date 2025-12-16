После трагедии в Одинцово в Госдуме требуют передать охрану школ Росгвардии
Сергей Миронов раскритиковал экономию на безопасности детей и предложил вместо тестирования биометрии установить работающие металлодетекторы и камеры
16 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
После серии нападений в российских школах председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов потребовал кардинально усилить меры безопасности в учебных заведениях. По его мнению, все школы необходимо оснастить работающими металлодетекторами и видеокамерами, а охрану передать сотрудникам Росгвардии, пишет "Газета.ру".
«Доколе государство будет экономить на безопасности детей? Последние события вновь продемонстрировали полное отсутствие системы охраны российских учебных заведений. Разве не понятно, что пенсионеры, безоружные вахтеры, а иногда и просто учителя у входа стоять не должны?» – заявил Миронов.
Он напомнил, что два года назад его партия уже вносила соответствующий законопроект, но в июле 2025 года он был отклонен. По словам Миронова, проблемы с финансированием не помешали правительству анонсировать другой дорогостоящий проект – введение биометрического контроля в школах.
«Вместо введения биометрии, которая "случайно" может попасть в руки мошенников, государству нужно устанавливать специальное оборудование. Именно работающее, а не абы что в качестве мебели. Для охраны нужно привлекать сотрудников Росгвардии или профессиональных охранников после спецподготовки по линии Росгвардии», – подчеркнул политик.
Также, по его мнению, в каждой школе должны работать профессиональные психологи, способные выявлять проблемы у детей. Миронов заявил, что его партия будет настаивать на решении проблемы безопасности.
Напомним, утром 16 декабря в Успенскую школу в подмосковном Одинцово ворвался подросток с ножом, погиб один ребенок, несколько человек ранены.
06:15:17 17-12-2025
Эти непонятные ЧОПы ваще нужно аннулировать. Налоги не платят.
07:48:35 17-12-2025
С детьми работать надо, а не заборы вокруг них строить. Или за пределами охраняемой территории пофиг? На броневике в школу?
Везде должно быть безопасно. Для этого врачи, воспитатели, учителя, полиция должны работать, любить свою профессию и пользоваться уважением. А это не решается камерами и металлодеткторами.
08:12:51 17-12-2025
Гость (07:48:35 17-12-2025) С детьми работать надо, а не заборы вокруг них строить. Или ... Как вы верно все написали даже добавить нечего
09:13:27 17-12-2025
Гость (07:48:35 17-12-2025) С детьми работать надо, а не заборы вокруг них строить. Или ... согалсен. учитель должен быть в уважении, а щас слишком дофига прав детям дали они личность, они индивидумы, они имеют на все право, не накречи на него, не наругай, указкой по лбу не дай, зато учитель не должен иметь личной жизни и на пляж боится выйти....
Зато таких излелеяных деток теперь под автоматами и биометриями содержать, ну можно сразу колючкой обтянуть, да и закрывать ? ...к чему стремимся то?
Воспитывать надо поколение и учителям дать БОЛЬШЕ прав, а у мелких засранцев их быть не долно, они еще не состоявшиеся личности, они еще пластилин с которого лепят, как оказывается не педагог а соцсети и роблоксы.
10:24:39 17-12-2025
Гость (09:13:27 17-12-2025) согалсен. учитель должен быть в уважении, а щас слишком доф...
Надеюсь у вас нет детей, если единственные варианты как заработать уважение по-вашему это насилие и угрозы. Интересно, если с вами сейчас так будут обращаться на работе, это будет нормально? Ведь это вы сами считаете себя состоявшейся личностью, а с точки зрения начальства вы возможно ленивый дурак и бездарь. Или это другое?
15:26:50 17-12-2025
Гость (10:24:39 17-12-2025) Надеюсь у вас нет детей, если единственные варианты как ...
Ты нормальная? С такими мыслями в голове иди кривляйся в Тик-токе. Там таких любят. Только запомни напоследок, что любые законы и правила - это принуждение. Культура - тоже принуждение. Хочешь анархии - иди в лес, может тебя там волки съедят. Потому что даже там есть свои законы и правила.
09:05:42 17-12-2025
Это ж откуда столько росгвардии то набрать? В барнауле 217 школ, в Алтайском крае 1500,в России 40 000 школ. Это не считая колледжей, институтов и тд. Да в каждую 2-3 человека надо, не может один человек ежедневно дежурить свыше 12 часов. А больные, хромые, отпускники? А у росгвардии и другие задачи есть.
09:13:39 17-12-2025
Гость (09:05:42 17-12-2025) Это ж откуда столько росгвардии то набрать? В барнауле 217 ш... Так трудоустраивать пенсионеров МВД куда-то ведь нужно (работать они не хотят, и возраст позволяет).
09:17:26 17-12-2025
Совет (09:13:39 17-12-2025) Так трудоустраивать пенсионеров МВД куда-то ведь нужно (рабо... Какое отношение пенсионеры МВД имеют к росгвардии?
11:19:56 17-12-2025
Гость (09:17:26 17-12-2025) Какое отношение пенсионеры МВД имеют к росгвардии? ... А какое отношение имеет росгвардия к школам?
12:45:16 17-12-2025
Абсурд (11:19:56 17-12-2025) А какое отношение имеет росгвардия к школам?... Абсолютно согласен.
09:25:29 17-12-2025
Совет (09:13:39 17-12-2025) Так трудоустраивать пенсионеров МВД куда-то ведь нужно (рабо... сидеть щеки надувать?
09:32:05 17-12-2025
Гость (09:05:42 17-12-2025) Это ж откуда столько росгвардии то набрать? В барнауле 217 ш... не поверишь сколько прямо сейчас сидит нахлебников на наших налогах в этой самой росгвардии. После СВО появится еще больше незанятых ртов с птср, девать куда-то же надо их.
10:18:20 17-12-2025
Гость (09:32:05 17-12-2025) не поверишь сколько прямо сейчас сидит нахлебников на наших ...
Ну да, давайте неадекватов и бывших зеков отправим к детям. Прекрасный план! Что может пойти не так?!
12:00:43 17-12-2025
Гость (09:05:42 17-12-2025) Это ж откуда столько росгвардии то набрать? В барнауле 217 ш... Возможно скоро школ станет меньше.
09:10:15 17-12-2025
А я вот добавил бы ещё технологию AMOK для образовательных объектов. В каждой школе от 1000 учеников и выше.
09:22:39 17-12-2025
Как всегда, очередной бред! А может попробовать детей воспитывать, следить за тем, что они вытворяют и наказавать за проступки? А не трястись над здоровым парнем в падучей заходясь, что он еще ребенок и не осознавал свои действия?
10:13:23 17-12-2025
Гость (09:22:39 17-12-2025) Как всегда, очередной бред! А может попробовать детей воспит...
Минусите, минусите. А ваших детей вот такие отморози резать будут. А вы довольны. Минусов-то наставили. Задачи воспитания выполнили!
13:40:57 17-12-2025
частные школы давно с профессионалами работают, если что
08:11:57 18-12-2025
Гость (13:40:57 17-12-2025) частные школы давно с профессионалами работают, если что... Кто в вашем помутненном сознании профессионалы? Охранники ЧОП? Так "мальчик" одного такого ранил, перед тем как убил другого мальчика.
16:04:56 17-12-2025
Депутатов туда сажать,на охрану. Все равно от них один вред
19:38:44 17-12-2025
Ага! Запустите еще ЭТИХ в школу. Козла в огород. Будут брюхатить страшеклассниц!
12:37:09 18-12-2025
Гость (09:05:42 17-12-2025) Это ж откуда столько росгвардии то набрать? В барнауле 217 ш... У Росгвардии есть собственный коммерческий Чоп ФГУП Охрана , вот они и должны принять школы и все госучреждения под охрану. А не бесправный пенсионер , которого только и знают , что проверять , да штрафовать .
18:01:08 18-12-2025
Гость (12:40:17 18-12-2025) У Росгвардии есть собственный коммерческий Чоп ФГУП Охрана ... Ключевое слово - КОММЕРЧЕСКИЙ. Разъясняй кто будет платить коммерсантам?