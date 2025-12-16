Депутат ГД с Алтая обвинила в бездействии руководство школы, где подросток убил ребенка
Как оказалось, девятиклассник готовился к нападению несколько дней
16 декабря 2025, 17:49, ИА Амител
Подросток, который с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, фактически "предупреждал" о своей ненависти и даже написал манифест, но в учебном заведении не заметили его подготовку к убийству. Об этом заявила RTVI депутат Госдумы Нина Останина. Видео она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".
В элитном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) подросток с ножом и перцовым баллончиком в понедельник, 16 декабря, совершил нападение на Успенскую школу. В ходе происшествия погиб ребенок, ранены три человека. Ранее amic.ru рассказал, что известно об инциденте и об ученике, подозреваемом в нападении.
«Подросток готовился к нападению несколько дней. За это время он написал манифест "Мой гнев" на 11 страниц и прислал его одноклассникам. В тексте он сообщил о том, как ненавидит общество, разделял людей на национальности и религии. Как такое вообще стало возможным? Есть ли в Успенской школе психолог? Если есть, каков его функционал? Как могли не заметить, не отследить подготовку к убийству, осуществляемую подростком, явно находящегося в "зоне риска"? Проводилось ли в школе хотя бы регулярное социометрическое исследование (на необходимость которого указывают соответствующие методические рекомендации)?» – возмущается Останина.
«Произошедшее – только верхушка айсберга. Без системных мер, включая принятие закона о психологической помощи, деструктивные процессы в подростково-молодежной среде будут только нарастать», – подчеркнула Останина.
18:18:36 16-12-2025
В обществе считается нормальным разделять людей по экономическим достижениям. На бедных и богатых. Взрослые ничего плохого в этом не видят. Обычно принимается за истину, что если бедный - то ленивый дурак; если богатый - то умный и трудолюбивый.
22:45:08 16-12-2025
Гость (18:18:36 16-12-2025) В тексте он сообщил о том, как ненавидит общество, разделял ... там иное разделение у этого убийцы
18:26:06 16-12-2025
Ну вот и назначили крайних
11:38:31 17-12-2025
гость (18:26:06 16-12-2025) Ну вот и назначили крайних... сейчас опять будут школу и педагогов таскать. Но ведь школа - это прежде всего дети, а они разные. Родителей подростка надо привлечь к ответственности. Если подросток с такими взглядами, значит, родители помогли их сформировать.
18:36:17 16-12-2025
До каких пор в обществе, которое до такого состояния его довели не учителя, во всем виноваты будут именно они? Останина явно не знает какая нагрузка на одного психолога. Да и нет их попросту в школах.
19:03:19 16-12-2025
Останина явно застряла в 80-х, будто парторг из прошлого явился.
19:10:21 16-12-2025
Гость (19:03:19 16-12-2025) Останина явно застряла в 80-х, будто парторг из прошлого яви...
Как и вся верхушка власти. Все похоже на Политбюро середины 80-х! Чем это кончилось - известно. Только сейчас будет прокруче движуха!
22:46:53 16-12-2025
очень правильные слова говорит, в школах сейчас попустительски относятся к конфликтам, к национальному буллингу. Толко после многих указаний, походов в администрацию и пр. начинают немножко шевелиться . все правильно говорит. вина на школе не менее 60 проц.
07:43:35 17-12-2025
А в результатах работы школ нет ли какой системной ошибки или недостатков работы Госдумы, ведь ученик 9-го класса писал, что видит богатых и бедных по сути, видит разделение на классы, видимо, знает, сколько его мама получает за тяжелейшую работу, видит как себя ведут некоторые иностранцы и отпрыски богачей.9-й класс -это уже взрослые думающие, понимающие многое в общественной жизни люди и по своей молодости решаются на уголовные действия в ,как к протесту, не очень понимая, к чему это может привести.. И если все органы власти будут видеть в человеке 15 лет только хулиганство и уголовщину недоросля, то вряд ли что изменится.Нам, возрастным людям, выросшим при советской власти,дико смотреть на решётки на окнах на первых, а то и вторых этажах, в 50-60 годы мы, ученики дежурного класса, в 25 и 40 школе, где я учился, стояли у входа в школу, и конечно, не было никаких эл\мг проходных.За 10 лет учебы в 3-х школах был всего один случай в 25 школе, примерно, в 55 или 56 году, когда один пьяный мужик , оттолкнув дежурных, зашёл в школу и ранил ножичком -складишком одного школьника в попу.Так это же был бывший уголовник, которого выпустили досрочно, тогда многих выпускали из тюрем, в том числе и бандитов. Его скрутил через несколько минут милиционер, который дежурил на пл.Октября. Уголовник и 10 шагов не успел пройти. Говорю со знанием дела, т.к. находился в 5-10 метрах, от входа,дежурил по коридору.
08:39:53 17-12-2025
Горожанин. (07:43:35 17-12-2025) А в результатах работы школ нет ли какой системной ошибки ил... Ох и враль!
"...ученик 9-го класса писал, что видит богатых и бедных по сути, видит разделение на классы, видимо, знает, сколько его мама получает за тяжелейшую работу, видит как себя ведут некоторые иностранцы и отпрыски богачей"...
Именно поэтому, перед нападением на мальчика 10 лет он и орад: "Ты какой нации?"
А ножи при сысысыре были в каждом портфеле ученика.
09:37:20 17-12-2025
Горожанин. (07:43:35 17-12-2025) А в результатах работы школ нет ли какой системной ошибки ил...
Очередные старческие фантазии. Дед, тебе поговорить не с кем?
15:10:01 17-12-2025
Гость (09:37:20 17-12-2025) Очередные старческие фантазии. Дед, тебе поговорить не с...
Деменция чистой воды. Почему человек не в спецучреждении или на попечении у родственников?