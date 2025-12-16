Депутат ГД с Алтая обвинила в бездействии руководство школы, где подросток убил ребенка

Как оказалось, девятиклассник готовился к нападению несколько дней

16 декабря 2025, 17:49, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Подросток, который с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, фактически "предупреждал" о своей ненависти и даже написал манифест, но в учебном заведении не заметили его подготовку к убийству. Об этом заявила RTVI депутат Госдумы Нина Останина. Видео она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

В элитном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) подросток с ножом и перцовым баллончиком в понедельник, 16 декабря, совершил нападение на Успенскую школу. В ходе происшествия погиб ребенок, ранены три человека. Ранее amic.ru рассказал, что известно об инциденте и об ученике, подозреваемом в нападении.

«Подросток готовился к нападению несколько дней. За это время он написал манифест "Мой гнев" на 11 страниц и прислал его одноклассникам. В тексте он сообщил о том, как ненавидит общество, разделял людей на национальности и религии. Как такое вообще стало возможным? Есть ли в Успенской школе психолог? Если есть, каков его функционал? Как могли не заметить, не отследить подготовку к убийству, осуществляемую подростком, явно находящегося в "зоне риска"? Проводилось ли в школе хотя бы регулярное социометрическое исследование (на необходимость которого указывают соответствующие методические рекомендации)?» – возмущается Останина.