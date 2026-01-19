Депутаты внесли законопроект о защите покупателей от "эффекта Долиной"

Теперь сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если собственник квартиры не знал о том, что продавца обманули

19 января 2026, 22:15, ИА Амител

Депутат Госдумы Михаил Делягин внес законопроект, который должен защитить добросовестных покупателей жилья от признания сделок недействительными из-за обмана продавца третьими лицами, сообщает ТАСС.

Инициатива, получившая неформальное название "защита от эффекта Долиной", направлена на закрытие законодательного пробела, выявленного в ходе резонансного судебного дела певицы.

Согласно предложенным изменениям в Гражданский кодекс, сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если покупатель не знал о том, что продавец был обманут или находился под давлением третьих лиц.

В этом случае покупатель будет считаться добросовестным, пока суд не докажет обратное. Таким образом, бремя доказательств ляжет не на покупателя, а на продавца, которому придется доказать, что покупатель знал или должен был знать о нарушениях.

«Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества», – отмечается в пояснительной записке.

По мнению Делягина, принятие законопроекта обеспечит формирование единообразной судебной практики по оспариванию подобных сделок.