Депутаты внесли законопроект о защите покупателей от "эффекта Долиной"

Теперь сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если собственник квартиры не знал о том, что продавца обманули

19 января 2026, 22:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин внес законопроект, который должен защитить добросовестных покупателей жилья от признания сделок недействительными из-за обмана продавца третьими лицами, сообщает ТАСС.

Инициатива, получившая неформальное название "защита от эффекта Долиной", направлена на закрытие законодательного пробела, выявленного в ходе резонансного судебного дела певицы.

Согласно предложенным изменениям в Гражданский кодекс, сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если покупатель не знал о том, что продавец был обманут или находился под давлением третьих лиц.

В этом случае покупатель будет считаться добросовестным, пока суд не докажет обратное. Таким образом, бремя доказательств ляжет не на покупателя, а на продавца, которому придется доказать, что покупатель знал или должен был знать о нарушениях.

«Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества», – отмечается в пояснительной записке.

По мнению Делягина, принятие законопроекта обеспечит формирование единообразной судебной практики по оспариванию подобных сделок.

Шинник

22:57:06 19-01-2026

оправдание -"Не знал, мамой клянусь"- теперь считается официальным.

Гость

09:44:57 20-01-2026

Бред какой-то ! Покупатель то вообще при чем ? Он деньги отдал, это проблемы уже продавана должны быть что он с ними сделал. Зачем продвигать заранее бесполезные законы ?

гость

11:55:09 20-01-2026

Условие, что покупатель знал, подразумевает наличие сговора покупателя с мошенниками не иначе, только зачем сначала отдать деньги за квартиру, а потом с помощью подельников забрать и получить судимость? Если покупатель знал о готовящемся преступлении и не донес, то он несет уголовную ответственность и в этом случае сделка и по существующим законам признается недействительной.

