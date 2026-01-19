Депутаты внесли законопроект о защите покупателей от "эффекта Долиной"
Теперь сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если собственник квартиры не знал о том, что продавца обманули
19 января 2026, 22:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Михаил Делягин внес законопроект, который должен защитить добросовестных покупателей жилья от признания сделок недействительными из-за обмана продавца третьими лицами, сообщает ТАСС.
Инициатива, получившая неформальное название "защита от эффекта Долиной", направлена на закрытие законодательного пробела, выявленного в ходе резонансного судебного дела певицы.
Согласно предложенным изменениям в Гражданский кодекс, сделку с недвижимостью нельзя будет оспорить, если покупатель не знал о том, что продавец был обманут или находился под давлением третьих лиц.
В этом случае покупатель будет считаться добросовестным, пока суд не докажет обратное. Таким образом, бремя доказательств ляжет не на покупателя, а на продавца, которому придется доказать, что покупатель знал или должен был знать о нарушениях.
«Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества», – отмечается в пояснительной записке.
По мнению Делягина, принятие законопроекта обеспечит формирование единообразной судебной практики по оспариванию подобных сделок.
22:57:06 19-01-2026
оправдание -"Не знал, мамой клянусь"- теперь считается официальным.
09:44:57 20-01-2026
Бред какой-то ! Покупатель то вообще при чем ? Он деньги отдал, это проблемы уже продавана должны быть что он с ними сделал. Зачем продвигать заранее бесполезные законы ?
11:55:09 20-01-2026
Условие, что покупатель знал, подразумевает наличие сговора покупателя с мошенниками не иначе, только зачем сначала отдать деньги за квартиру, а потом с помощью подельников забрать и получить судимость? Если покупатель знал о готовящемся преступлении и не донес, то он несет уголовную ответственность и в этом случае сделка и по существующим законам признается недействительной.