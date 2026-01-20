Лариса Долина переехала в загородный особняк стоимостью 50 млн рублей
Певица поселилась в трехэтажном доме площадью 350 кв. м в элитном поселке в Подмосковье
20 января 2026, 17:00, ИА Амител
После выселения из квартиры в Хамовниках, отошедшей Полине Лурье, народная артистка Лариса Долина перебралась в загородный особняк. Как сообщают источники, ее новый дом расположен в элитном поселке в 45 км от МКАД и представляет собой трехэтажное здание площадью около 350 квадратных метров на участке 20 соток, сообщает "Царьград".
По словам местных жителей, Долину почти не видно в поселке: она лишь изредка проезжает на минивэне с тонированными стеклами. При этом в доме постоянно кто-то проживает, а территория содержится в порядке даже в сильные снегопады.
Неподалеку от особняка берет начало небольшой ручей, который напротив дома артистки значительно расширяется и образует пруд. По данным источника, с этим водоемом у певицы могут возникнуть серьезные проблемы, а стоимость его ремонта оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Сам поселок, где поселилась Долина, имеет неоднородную застройку и не огражден.
Горе то какое. А говорила жить негде и денег совсем нет даже на еду.
А тут оказывается и особняки есть, и деньги на отдых в люксовом отеле
17:59:42 20-01-2026
Гость (17:18:18 20-01-2026) Горе то какое. А говорила жить негде и денег совсем нет даже... гонорар за голубой огонек получила))
17:29:21 20-01-2026
А какое отношение Долина имеет к этому пруду? И почему она должна его благоустраивать? Это её территория? Что за бред?
18:31:50 20-01-2026
Гость (17:29:21 20-01-2026) А какое отношение Долина имеет к этому пруду? И почему она... она его сама сделала при строительстве дома. стоимость 50 млн примерно была тогда, вместе с растениями и животными и уходом за биотопом первые 6 мес.
17:45:45 20-01-2026
Давить бабку до конца! До её конца. Потом за деда одного можно взяться. Впрочем, это уже совсем другая история.
19:39:24 20-01-2026
Артур (17:45:45 20-01-2026) Давить бабку до конца! До её конца. Потом за деда одного мож...
За деда давно пора. Если бы не дед, то и бабки бы не было. Все это порождение одной системы. Как в сказке Репка
18:32:39 20-01-2026
ремонт - восстановление речушки - 172 млн рублей вообще-то, не 50
21:07:33 20-01-2026
Чего же резину тянула, бульдожьей хваткой вцепившись в проданную квартиру, как если бы жить было негде?
09:31:07 21-01-2026
ну и благословясь
18:40:41 21-01-2026
Что там у мелочной мстительницы за 50 лямов? Сарайка какая-то ? Эээх, сорвалось нагреть отполированные коготки на сотку миллионов. Теперь по "огонькам" халтурить придётся, ещё и налоговая решит отличиться. Попала звездища.