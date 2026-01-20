Лариса Долина переехала в загородный особняк стоимостью 50 млн рублей

Певица поселилась в трехэтажном доме площадью 350 кв. м в элитном поселке в Подмосковье

20 января 2026, 17:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

После выселения из квартиры в Хамовниках, отошедшей Полине Лурье, народная артистка Лариса Долина перебралась в загородный особняк. Как сообщают источники, ее новый дом расположен в элитном поселке в 45 км от МКАД и представляет собой трехэтажное здание площадью около 350 квадратных метров на участке 20 соток, сообщает "Царьград".

По словам местных жителей, Долину почти не видно в поселке: она лишь изредка проезжает на минивэне с тонированными стеклами. При этом в доме постоянно кто-то проживает, а территория содержится в порядке даже в сильные снегопады.

Неподалеку от особняка берет начало небольшой ручей, который напротив дома артистки значительно расширяется и образует пруд. По данным источника, с этим водоемом у певицы могут возникнуть серьезные проблемы, а стоимость его ремонта оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Сам поселок, где поселилась Долина, имеет неоднородную застройку и не огражден.