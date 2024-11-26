В Барнауле в ДТП с "Крузаком" пострадали шесть человек

Один из водителей был пьян

26 ноября 2024, 12:11, ИА Амител

ДТП на улице Гоголя / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле пострадали шесть человек в ДТП, один из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГАИ города.

Авария случилась 26 ноября в 00:40 на улице Гоголя.

22-летний водитель за рулем автомобиля Ford ехал по Ядринцева в сторону Гоголя, но по пути не уступил дорогу и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser под управлением 19-летнего водителя.

"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Land Cruiser и его пассажир 2005 года рождения. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы. Телесные повреждения также получили водитель автомобиля Ford и три его пассажира: две девушки 2003 года рождения и парень 2004 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, одна из девушек госпитализирована в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

В момент ДТП водитель Ford был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (п. "а", ч. 2 ст. 264 УК РФ).