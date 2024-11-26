В Барнауле в ДТП с "Крузаком" пострадали шесть человек
Один из водителей был пьян
26 ноября 2024, 12:11, ИА Амител
В Барнауле пострадали шесть человек в ДТП, один из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГАИ города.
Авария случилась 26 ноября в 00:40 на улице Гоголя.
22-летний водитель за рулем автомобиля Ford ехал по Ядринцева в сторону Гоголя, но по пути не уступил дорогу и допустил столкновение с Toyota Land Cruiser под управлением 19-летнего водителя.
"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Land Cruiser и его пассажир 2005 года рождения. Им оказана медицинская помощь, не госпитализированы. Телесные повреждения также получили водитель автомобиля Ford и три его пассажира: две девушки 2003 года рождения и парень 2004 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, одна из девушек госпитализирована в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
В момент ДТП водитель Ford был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (п. "а", ч. 2 ст. 264 УК РФ).
12:12:06 26-11-2024
И с фордаком.
15:24:32 26-11-2024
22 года - пить можно.
16:33:03 26-11-2024
с фордоводом все понятно
непонятно откуда у 19 летнего крузак. Деньги где взял?????
15:25:00 29-11-2024
Гость (16:33:03 26-11-2024) с фордоводом все понятнонепонятно откуда у 19 летнего кр... Папа-мама. Рука-лицо. Может, он родился в крузаке, не бросать же его.
17:45:04 29-11-2024
Гость (16:33:03 26-11-2024) с фордоводом все понятнонепонятно откуда у 19 летнего кр... Во первых: где написано что водитель "крузака" 2005 года рождения? Может стоит внимательней читать, тогда и глупые вопросы задавать не придется? И во вторых: у 19 летнего не может быть родителей, владеющих стареньким крузаком или
человек в 19 лет не может заработать на такую машину?
20:53:12 29-11-2024
Гость (17:45:04 29-11-2024) Во первых: где написано что водитель "крузака" 2005 года рож... Выше написано, что водитель крузака 19 летний, читайте буквы. 2005 его пасс.
20:56:59 29-11-2024
Гость (16:33:03 26-11-2024) с фордоводом все понятнонепонятно откуда у 19 летнего кр... и с крузаководом тож понятно, у папы например, крузаки они разные, вот одного мальца с бородой видел на крузаке за тот крузак сотку денег не дадут. Мне непонятно чем думают те кто с бухим водилой садится в машину.