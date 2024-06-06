Пострадавших в результате аварии в Кемерове уже 67

За жизни троих борются врачи

06 июня 2024, 11:40, ИА Амител

Фото с места аварии / Транспортная полиция

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове возросло до 67 человек. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

Два человека находятся в реанимации, один – в операционной. Десятерых отправили на амбулаторное лечение.

Причина столкновения трамваев на данный момент точно неизвестна, специалисты разбираются в ситуации.