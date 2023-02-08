По словам президента Эрдогана, ранения получили почти 50 тысяч человек

08 февраля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, число жертв природного катаклизма на текущий момент достигло 8574. Ранения получили 49 113 человек. Всего обрушились 6444 здания.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

Ранее сообщалось, что в результате катаклизма погиб гражданин России, однако его личность не раскрывалась. Также есть информация, что в турецкой провинции Хатай под завалами находится семья российских граждан – муж с женой и их дети.