Появились кадры громкого ограбления Лувра с камер видеонаблюдения

Преступники разбили стекло и достали драгоценности на 88 млн евро

19 января 2026, 19:00, ИА Амител

Лувр / Фото: кадр из видео Telegram-канала Baza

Французский телеканал TF1 обнародовал кадры с камер видеонаблюдения, зафиксировавших дерзкое ограбление парижского Лувра. Преступление было совершено 19 октября 2025 года.

На видео один из преступников в маске молотком разбивает стеклянную витрину и извлекает из нее корону императрицы Евгении де Монтихо и другие драгоценности. Затем он помогает напарнику вскрыть вторую витрину, после чего грабители быстро складывают добычу в сумку и скрываются. В результате инцидента из музейной коллекции пропало девять исторических украшений времен Наполеона и императрицы Жозефины.

По данным следствия, общая стоимость похищенных тиар, серег, ожерелий и брошей оценивается в 88 миллионов евро. Позже поврежденную корону императрицы Евгении удалось найти и вернуть в музей. В рамках расследования были задержаны несколько человек, пятерым из которых уже предъявлены официальные обвинения.