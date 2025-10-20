К ограблению Лувра может быть причастна международная группировка "Розовые пантеры"

По мнению эксперта по безопасности Уилла Геддеса, ограбление было тщательно спланировано

Ограбление Лувра в Париже / Фото: Baza

Специалисты по безопасности предполагают, что к ограблению парижского Лувра может быть причастна международная преступная группировка "Розовые пантеры", известная дерзкими кражами произведений искусства и ювелирных изделий, сообщает "Газета.ру".

По мнению эксперта по безопасности Уилла Геддеса, ограбление было тщательно спланировано. Преступники действовали утром в 09:30, что свидетельствует об их смелости и дисциплине. Участники группировки – экс-военные из стран бывшей Югославии, обладающие высокими навыками планирования операций.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен признал недостатки в системе безопасности Лувра: окна и витрины легко ломались, часть залов не была оснащена камерами видеонаблюдения, а охрана и полиция не смогли своевременно среагировать на тревогу.

Эксперты отметили, что при годовом бюджете музея в 280 млн евро значительная часть помещений остается плохо защищенной.

Напомним, утром 19 октября грабители в масках проникли в галерею Аполлона и похитили девять ювелирных украшений. Преступники управились за несколько минут. Уже найдена корона императрицы Евгении – жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. По версии следствия, ценные экспонаты могли быть похищены "по заказу" и быстро переплавлены или проданы по частям.