Появились кадры с Поддубным сразу после ранения

Он сам вышел на дорогу и нашел попутный автомобиль

09 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Евгений Поддубный/ Фото: kremlin.ru

Видеорегистратор заснял военкора Евгения Поддубного после того, как FPV-дрон ВСУ атаковал его машину. Запись опубликовала телеведущая Ольга Скабеева, сообщает телеканал "360".

На кадрах видно, как раненый военкор шел по дороге, его лицо было в крови. Навстречу ему выехал автомобиль. Водитель остановился и подобрал пострадавшего, перекинувшись с ним парой фраз.

"Живой?" — спросил он Поддубного.

Скабеева прокомментировала ролик и назвала военкора "человеком-скалой".