Пойдет снег. О погоде в Алтайском крае днем 8 января

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами до 15 м/с

08 января 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, по югу местами метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами до 15 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.