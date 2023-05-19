Спасатели предотвратили лесной пожар после ДТП с возгоранием в Алтайском крае

Автомобиль вылетел с трассы и столкнулся с деревом, после чего загорелся. Люди смогли выбраться из машины, но возникший огонь угрожал лесному фонду

19 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю

Жёсткая авария произошла в четырёх километрах от села Лаптев Лог в Угловском районе. После столкновения с деревом автомобиль загорелся.

По предварительной информации, местный житель за рулём ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги, где врезался в дерево. После этого машина загорелась, однако водитель и пассажиры вовремя успели покинуть транспортное средство.

Как отметили в пресс-службе УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю, для оказания помощи людям выехал дежурный расчёт пожарной части № 142. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что машина горит открытым огнём, а возгорание уже перешло на сухую траву.

Быстрая работа спасателей позволила ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня в лес.