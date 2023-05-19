Спасатели предотвратили лесной пожар после ДТП с возгоранием в Алтайском крае
Автомобиль вылетел с трассы и столкнулся с деревом, после чего загорелся. Люди смогли выбраться из машины, но возникший огонь угрожал лесному фонду
19 мая 2023, 12:45, ИА Амител
Жёсткая авария произошла в четырёх километрах от села Лаптев Лог в Угловском районе. После столкновения с деревом автомобиль загорелся.
По предварительной информации, местный житель за рулём ВАЗ-2106 не справился с управлением и съехал с дороги, где врезался в дерево. После этого машина загорелась, однако водитель и пассажиры вовремя успели покинуть транспортное средство.
Как отметили в пресс-службе УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю, для оказания помощи людям выехал дежурный расчёт пожарной части № 142. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что машина горит открытым огнём, а возгорание уже перешло на сухую траву.
Быстрая работа спасателей позволила ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня в лес.
13:00:52 19-05-2023
Молодцы ребята!