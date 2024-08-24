В Таиланде при сходе оползня погибли двое россиян

Всего в результате стихийного бедствия погибли девять человек

24 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Масштабы оползня / Кадр из видео: соцсети

Двое россиян погибли при сходе оползня на Пхукете в Таиланде, сообщает РБК со ссылкой на российское генконсульство на острове.

Оползень произошел в районе Карон утром 23 августа и обрушился на дома. Причиной произошедшего стали сильные ливни.

По данным Shot, погибшие родом из Владивостока. Мужчине было 38 лет, а его возлюбленной – 36. На Пхукет они переехали 13 лет назад.

Всего жертвами стихийного бедствия стали девять человек. Среди них также граждане Мьянмы и жительница Таиланда. Еще 19 человек получили травмы, а двое числятся без вести пропавшими.