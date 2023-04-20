37 человек тушили надворные постройки ночью в Барнауле

Огонь мог перекинуться на соседние строения

20 апреля 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл на территории частного домовладения в ночь с 19 на 20 апреля в Барнауле. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Сообщение о возгорании в надворных постройках по улице Озёрной посёлка Лебяжье поступило в 23:27. На момент прибытия пожарных расчётов строения горели открытым огнём, была угроза соседним строениям", – сказано в сообщении.

В тушении пожара участвовали 37 человек личного состава и восемь единиц техники. На ликвидацию огня пожарным потребовалось около часа. Из пожара вынесли три газовых баллона.