Уникальное явление. Почему над Алтайским краем было видно северное сияние?

Полярное сияние красного цвета, замеченное в Алтайском крае (и не только), – редкое явление

07 ноября 2023, 14:49, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ночью 6 ноября небо над Алтайским краем и некоторыми другими регионами России окрасилось в красно-зеленый цвет. Тем, кто не спал, удалось своими глазами увидеть северное сияние. Его причиной стала магнитная буря, пояснил заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер. Он также уточнил, что это явление редкое для наших широт, однако в регионе оно произошло не впервые.

Так, барнаульский городской голова Александр Черкасов описывал северное сияние, свидетелями которого он и его друзья стали в Барнауле в ночь на 24 января 1872 года.

"Кто-то обратил внимание на то, что в окнах сделалось так светло, что можно было принять за рассвет утра. Тотчас это явление заметили уже все и многие невольно посмотрели на часы, думая, что уже поздно, но на них не было и 12, – значит, утро еще далеко! Но что же это за свет? Откуда и отчего он происходит?.. Сначала многие думали, что не пожар ли в городе? Но нет!.. Совсем не тот свет и заревом не отливает, а напротив, напоминает рассвет утра, но точно с каким-то искусственным синеватым оттенком. Почти все мы тотчас накинули шубы и выскочили на улицу, где было уже так светло, что многие читали принесенную книгу. Тут, конечно, все уже поняли, что такое явление ничто больше, как грандиозное северное сияние", – так описал это явление Черкасов.

В его заметках говорится, что по научным наблюдениям, полярное сияние можно увидеть с 9 часов вечера до 4 часов утра.

Что такое полярное сияние и почему оно возникает?

В большой российской энциклопедии говорится, что полярное сияние – свечение верхних слоев атмосферы, обусловленное взаимодействием частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Это происходит, когда заряженные частицы солнечного ветра движутся вдоль магнитных линий планеты и взаимодействуют с плазменным слоем в окрестностях Земли, образуя авроральные овалы.

В обычных условиях полярное сияние видно в районе 67-70° северной широты, но в периоды высокой солнечной активности и магнитных бурь оно может быть замечено ближе к экватору.

Почему полярное сияние было видно в Барнауле ночью 6 ноября?

В Telegram-канале Барнаульского планетария сообщается, что облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли экстремально быстро и ударили по земному магнитному полю с большой силой. Из-за столкновения частиц солнечного ветра с верхней атмосферой Земли произошло полярное сияние.

Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев ранее объяснил "АиФ", чем был вызван красный цвет сияния.

"Его цвет зависит от высоты, с которой идет излучение. При большей плотности газов, то есть в более низких слоях атмосферы, оно бывает зеленым, а в верхних слоях – красным", – отметил он.

Авдеев подчеркнул, что для наблюдателей в большинстве регионов небо покраснело из-за того, что сияние наблюдали южнее, чем обычно, – оттуда были лучше видны верхние слои атмосферы.

Кроваво-красное северное сияние озарило также небо над южными регионами, Уралом, Крымом, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Астроном Александр Иванов заявил "КП", что полярное сияние такого цвета является крайне редким и однократным. Оно возникает от протонных ударов по магнитосфере.